恐怖！港大學生宿舍驚現「大量飛蟻亂飛」　網民警告：唔好留生口

下雨天不時也有飛蟻入屋，但數量如此多，實屬誇張！日前網上流傳多段影片，香港大學學生宿舍有大量飛蟻在燈光下亂飛，球場地面亦有大堆飛蟻屍體，密密麻麻，令人大感震驚。網民留言指出，下雨天有飛蟻進屋實屬正常，又提醒「唔好留生口，會變白蟻」，有人建議「在地下放幾盆水，關燈佢哋就會掉進水裏」。



香港大學學生宿舍有大量飛蟻在燈光下亂飛。（Threads影片截圖）

多名網民周一（4月28日）於Threads發文分享影片，其中1人驚訝說「發生咩事？」。影片見到大量飛蟻在燈光下飛竄，地面更有大堆屍體。有網民留言稱，影片位置是在香港大學學生宿舍。

港大學生宿舍驚現大量飛蟻

另有網民分享在學生宿舍李國賢堂平台也發現有飛蟻趨光飛竄，直言「多到好恐怖」。另1段影片，有人於李國賢堂平台球場地面發現大堆飛蟻屍體，指出「飛蟻因為太大雨已經死晒」。

香港大學學生宿舍有大量飛蟻在燈光下亂飛。（Threads影片截圖）

有網民分享在學生宿舍李國賢堂平台也發現有飛蟻趨光飛竄。（Threads影片截圖）

有人於李國賢堂平台球場地面發現大堆飛蟻屍體。（Threads影片截圖）

有人於李國賢堂平台球場地面發現大堆飛蟻屍體。（Threads影片截圖）

網民：小心變白蟻

影片引來網民熱議，指出「暴雨前夕喎」、「噩夢呀……木製產品好大鑊，要清到好乾淨！」、「落咗雨係咁㗎喇，不過要小心變木（白）蟻」，又提出對付方法，「熄燈就得，多數咁天氣都會好差」、「網上見過人用電蚊拍大屠殺，不過電蚊拍唔係個個有，都幾難搵」。