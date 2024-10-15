住宿舍好「緊火」男子忍唔到一星期上網問點解決　網民列N招救火

大多數人若想解決性需求，可能都需要一個「私人空間」，近日有台灣網民發文透露，他跟室友都同系，所以基本上房間不會有沒人的時候，住在宿舍要怎麼解決需求呢？貼文曝光後，不少網民都留言分享自己的經驗。



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男網民在Dcard上，以「住宿舍要怎麼打手槍」為標題發文拋問，大家住進學校宿舍後，都是怎麼解決需求的？以他自己來說，因為和室友同系、常一起進出，所以房間根本沒有沒人的時候；若進廁所、浴室，他又覺得沒感覺。原PO無奈，若有需求的話，總不可能都忍一個禮拜，回家才處理？住進宿舍後，他實在忍得很痛苦。

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貼文曝光後，不少網民留言分享：

「不用忍啦，禮貌一點暗示室友迴避，或戴耳機然後弄小聲點，被發現就事後道歉一下，然後環境清乾淨一點，沒事的，大家互相…」

「棉被蓋起來就看不到了啊，我室友都在我照樣打」

「洗澡的時候順便」

「在廁所站或蹲著」。



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也有男網民則表示：

「以前住宿舍真的是每個週末回家才能X，真佩服我自己」。



過去曾有男網民大方分享住宿舍解決需求的方式，當時全寢男生商量好，只要有需要，就把手槍造型的鑰匙圈掛在宿舍門上，告訴其他人現在不方便打擾，然後結束之後，要請室友喝飲料當補償。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】