孫兒去日本讀大學！阿嫲聽校名以為學農業種菜　名字曝光全網笑翻

溝通出現小錯誤，可能引致爆笑場面！近日有台灣網民在網上發帖，指祖母得知他將要到日本早稻田大學求學後，聽到校名即誤會是農業學校，以為他要去日本學習農業，不但在家庭聚會上瘋狂分享「種菜經」，還到處跟親戚炫耀孫子將來可能會去農林水產工作，爆笑場面簡直令人噴飯！有網民就爆笑，指「阿嬤可能覺得你念的是『找到田大學』」。



將要到日本早稻田大學求學的台男發帖，指祖母誤以為他要去日本學習農業。（《別打擾我種田》劇照）

該名台男在Dcard發帖，表示將要去日本升學，而祖母在家庭聚會時突然一直跟他聊有關種菜的經驗，還詢問他的看法。他當時並未理解祖母的意思，於是回答「很好啊，培養興趣」，誰知祖母卻說「以後要靠這個吃飯的人要多研究一下啦」。

阿嫲開心通知親戚：孫子要去日本讀農業

原來樓主將要去日本早稻田大學讀書，祖母聽名字就誤以為他要去日本學習農業，還開心地向家族成員分享，「她大概跟家族50個人都這樣講了，說我去日本讀農業，以後可能要去農林水產上班」，令樓主感到無奈又好笑。

樓主將要前往的其實是日本早稻田大學。（早稻田大學官網圖片）

網民爆笑：找到田大學

不少網民都表示爆笑，有人就表示「阿嬤可能覺得你念的是『找到田大學』」、「阿嬤我要去日本『找到田』」。亦有其他網民分享因為校名而被誤會的「同路人」，有政大生笑稱「我阿嬤以為我要去從政」，有交大生則笑指笑親戚以為他「要去學開卡車」；還有在大學修讀生命科學系的學生透露，「被老媽抓去說教，說好好的女生為什麼要去做殯葬業？」。

（Dcard）