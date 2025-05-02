誤認鱷魚是雕像！男子翻圍欄自拍　遭4.6米巨鱷撕咬半小時險喪命

菲律賓有動物園發生鱷魚咬人意外。當地有年輕男子到動物園參觀時，錯將鱷魚誤認成雕像，並翻越圍欄和鐵絲網，打算和鱷魚自拍。未幾鱷魚發怒，先是咬住男子手臂，再攻擊其大腿，其間多次翻滾，男子被困在圍欄內長達30分鐘。之後鱷魚飼養員發現男子並將其救出，男子送院縫了50多針終於撿回一命。



當地警方事後呼籲民眾，「這種行為極其危險，任何人都不應該冒險進入動物園的動物圍欄」。有目擊意外遊客就批評男子行為，「我不明白他為什麼要做出如此愚蠢的事，但我很高興那人活下來了」；而涉事動物園則未就事件作出回應。



菲律賓有男子誤認動物園內的鱷魚是雕像，翻越圍欄和鐵絲網自拍時，被巨鱷撕咬半小時險喪命。（網上圖片）

誤認鱷魚是雕像 翻越圍欄欲自拍

綜合菲律賓等媒體報道，事發於4月28日（周一），一名29歲男子於當地南部某動物園，誤將一條長約15英尺（約4.6米）的鱷魚拉萊（Lalay）當成雕像，之後竟然翻越圍欄和鐵絲網，並涉過淺水池，打算和鱷魚自拍。雖然當時有許多遊客紛紛勸阻男子，可惜他未有聽勸，堅持相信圍欄內的鱷魚就是雕像。

男子翻越圍欄和鐵絲網，並涉過淺水池，打算和鱷魚自拍。（網上圖片）

男子翻越圍欄和鐵絲網，並涉過淺水池，打算和鱷魚自拍。（網上圖片）

男子翻越圍欄和鐵絲網，並涉過淺水池，打算和鱷魚自拍。（網上圖片）

男子被困圍欄內 遭巨鱷撕咬半小時

詎料男子此舉惹怒鱷魚，拉萊先是咬住男子手臂，再攻擊其大腿，其間多次翻滾，試圖以殘酷方式撕咬獵物。男子被困在圍欄內長達30分鐘，直至拉萊的飼養員發現後，用水泥狠狠砸在牠頭上，才令牠鬆開嘴巴，男子方能獲救。

鱷魚咬住男子手臂，再攻擊其大腿，男子被困在圍欄內長達30分鐘。（網上圖片）

男子送院縫近50多針 成功撿回一命

事後動物園的工作人員用布為男子包紮受傷的手臂和大腿，並將其送往醫院救治，男子縫了接近50多針後，成功撿回一命。當地警方事後呼籲民眾，「這種行為極其危險，任何人都不應該冒險進入動物園的動物圍欄」，但認為男子仍能活下來，算是相當幸運。

現場有不少圍觀的民眾。（網上圖片）

工作人員用布為男子包紮受傷手臂和大腿，男子送院後縫近50多針成功撿回一命。（網上圖片）

在場目擊遊客批評男子行為愚蠢

有在場目擊者指，由於當時鱷魚一動也不動，男子誤以為牠是1比1大小的雕像，故跨過圍欄打算和鱷魚自拍。另有遊客則對男子行為表示不解，「我不明白他為什麼要做出如此愚蠢的事，但我很高興那人活下來了」；而涉事動物園則未就事件作出回應。

（綜合）