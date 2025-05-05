銅鑼灣食肆男童戙高雙腳放枱　母親即叫縮腳　網民嘲︰鞋底幾新淨

外出用膳時理應保持禮貌與整潔，小朋友也不能做出越界舉動，以免影響衛生。網上流傳1條影片，顯示1名男童相信和父母在銅鑼灣1間食肆用膳，竟然男童當眾戙高雙腳，將鞋子晾在餐桌邊，清楚見到白色鞋底，母親見狀立即出言阻止，男童隨即亦有縮腳，惟目擊者指出，男童父母事後沒有清潔餐桌。



大量網民留言嘲諷「鞋底幾新淨」、「放養」、「勁冇家教，踩污糟啲地方」、「估計阿姐有叫佢縮腳，不過應該要嚴厲咁同佢講」。



1名男童與父母在銅鑼灣1間食肆用膳，當眾戙高雙腳，放在餐桌邊，清楚見到白色鞋底，母親見狀立即出言阻止。（Threads影片截圖）

男童突戙高雙腳 鞋放在餐桌邊

樓主在Threads表示，片中男童在銅鑼灣1間餐廳內跑來跑去，「差啲撞到職員」，但同行父母都沒有理會，樓主同時上載影片，但沒有聲音，長約5秒，片中可見，他們坐下進食，男童突然戙高雙腳放在桌邊，清楚見到白色鞋底，母親隨即要求兒子縮腳，但其表情和反應不算嚴厲，不過男童依言把腳放下。

男童慢慢把腳放下。（Threads影片截圖）

男童慢慢把腳放下。（Threads影片截圖）

網民嘲︰他只是個孩子

樓主指出，父母事後沒有清潔餐桌，餐廳員工若無其事，笑言「大家下次食飯前記得抹枱」，許多網民留言指「見過有小朋友企埋上枱」、「應該出聲叫停個細路，阿媽唔教就街外人教」，亦有人嘲諷指「他只是個孩子」。

（Threads）