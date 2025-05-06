天仁茗茶外賣膠袋要加1元！元朗背心大叔爆粗狂鬧收銀員：X你老X

香港法例訂明，商戶不能免費提供膠袋，每個塑膠購物袋收費最低1元，而購買外賣飲料時，若飲料以非氣密包裝，才可獲免費提供塑膠袋。近日網上流傳影片，有穿白色背心的大叔到天仁茗茶元朗千色匯分店買飲料時，不滿外賣膠袋要額外收取1元而怒罵收銀男店員，「我50幾年，香港人嚟㗎，你玩我唔起㗎，X你老X，你以為我係咩呀？」。



有女店員走出店外拍片錄下大叔粗口橫飛的畫面，其間多次請求在場經過的途人幫忙找商場保安過來處理事件，惟沒有人出手援助。大叔罵了一輪後，終自行離開現場。女店員既無奈又不滿說，「全場嘅人都喺度食花生」、「完全冇人出現過幫手」。



近日網上流傳影片，有大叔到天仁茗茶元朗千色匯分店買飲料時，不滿外賣膠袋要額外收取1元而怒罵收銀男店員。（Threads影片截圖）

有自稱天仁茗茶元朗千色匯分店店員的港女於Threads發文分享1段2分6秒影片，可見1名穿白色背心的大叔在天仁茗茶店前大罵收銀男店員，大叔以洪壯響亮的聲音怒斥「做乜X嘢呀你，係咪想玩嘢呀，玩乜X嘢呀」、「我依家問你，你有冇尊重過我？」。男店員心平氣和地反問「咁你有冇尊重過我呀？」，大叔反問「咁你冇尊重我，咁我點X樣尊重你呀，我尊重你乜嘢呀？」。

大叔爆粗狂鬧飲料店收銀員

大叔繼續舉起手用力指着收銀員質問「你依家落唔落單，係咪唔賣畀我？」，收銀員回答說正在下單中，問大叔想用什麼付款方法，大叔反問「唔X得呀？」遭拒後，續罵「咁就唔好講咁X多嘢啦」。

穿白色背心的大叔以洪壯響亮的聲音怒斥收銀員，「做乜X嘢呀你，係咪想玩嘢呀，玩乜X嘢呀」。（Threads影片截圖）

拍片店員多度要求途人找保安未果

拍片的樓主叫道「喂，有冇secure（保安）呀，唔該，幫手嗌商場secure呀，唔該」，大叔繼續罵「你玩乜X嘢呀」，收銀員回答「我冇玩嘢呀」，樓主再請求在場途人幫忙找保安。

大叔怒指「唔係想點啫，報警囉」，一輪粗口發洩下，大叔聲線略為變得沙啞，但未有罷休，「你做生意，你唔好講啲咁嘅嘢啦」、「我50幾年，香港人嚟㗎，你玩我唔起㗎，X你老X，你以為我係咩呀」。大叔停頓了數秒休戰，與收銀員靜默對視，樓主着收銀員「喂你返入去唔好理佢啦」，大叔再罵了幾句後就自行離開。

大叔怒指，「唔係想點啫，報警囉」。（Threads影片截圖）

樓主解釋影片 大叔不滿外賣袋收$1

樓主於帖文解釋事件內情，指出若買飲料想要膠袋須加1元，但大叔「唔想畀就喺度嘈，鬧人唔畀袋佢，鬧咗好耐」，她「見唔對路」就由店內走出店外幫忙拍片，「萬一有需要可以做證」。

樓主續說，由於等了許久都沒有商場保安知悉及前來處理事件，故一邊拍片一邊大叫請求途人幫忙找保安，惟「全場嘅人都喺度食花生」，叫了幾次才見到有保安在「老蓮咁遠」打電話中，無奈道「完全冇人出現過幫手」。

大叔指出，「你做生意，你唔好講啲咁嘅嘢啦」。（Threads影片截圖）

大叔說，「我50幾年，香港人嚟㗎，你玩我唔起㗎，X你老X，你以為我係咩呀？」。（Threads影片截圖）

網民：為咗$1搞到咁肉酸

網民批評大叔，「肯買杯$3x蚊嘅嘢飲，但係唔肯畀$1膠袋」、「呢啲阿叔係咪穿越過嚟？收1蚊1個膠袋已經行咗好耐」、「為咗$1搞到自己咁肉酸，何必呢」、「有時真係唔明白點解人會為咗1-2蚊而咁鬼勞氣，需要嬲到全世界都知，呢個問題真係困擾咗我10幾年」、「口講尊重，但佢成個言行舉止都無尊重過其他人，包括佢自己」。

大叔再罵了句後就自行離開。（Threads影片截圖）

網民：店員冇講粗口EQ幾好

有網民讚賞收銀員全程冷靜溝通，「香港人真係壓力好X大，隨時隨地都可以爆得，感覺上店員嘅EQ都幾好，冇跟住發脾氣同講粗口」。有網民認為最好的處理方法是不用理會大叔，「其實面對呢啲老嘢最好方法係唔好理佢」、「佢叫夠就會走」。

有網民分析事件說，「1.保安一定掉頭走扮聽唔到。2.其實店員入返舖頭裏面做嘢，唔理佢便可。3.後面高大男店員完全冇意圖幫手，正。4.呢啲阿伯大多attention seeker，得把聲，生活太無所事事」、「其他店員唔幫手？其他同事都唔幫手，咁路人都唔知發生咩事，好少主動介入」。

違規提供免費膠袋 可罰款2000元

據《產品環保責任條例》(第603章) 第28A條，如環境保護署有理由相信某人正犯或已犯未有在售賣貨品時就所提供的塑膠購物袋向顧客收費的罪行， 環境保護署可向有關的人發出一份定額罰款2,000 元的「定額罰款通知書」。