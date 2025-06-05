皇崗搭的士車資$158！3大媽1原因只想付$130　司機2招反擊收足錢

乘坐的士要按錶收費「是常識吧」，乘客理應要付足車資。惟有的士司機近日在網上發文表示，他在皇崗等客時，有人在電召的士應用程式要求85折前往天水圍，但司機沒有接單，隨後有3名中年女子上車，其中1人不滿斥「司機你咁嘅，唔接我張單」。原來正是她們要求85折前往天水圍，司機反駁現場沒有其他的士，所以不會提供折扣，一眾中年婦無奈就範。



當的士抵達目的地後，咪錶顯示車資是158.1元，但該名中年婦要求司機收取130元車資，司機立即鎖門，明言「你呢程係正價，158.1（蚊），唔該！」。另1名中年婦「講價」提議「唔好拗，140（蚊）啦」，惟司機堅持收足，稱「最多1毫子豪畀你」，更詢問「你哋識唔識我？」、「你又唔識我，我又唔想識你，咩事要收少錢」，又揚言要報警，最終收足車資離開。



許多網民留言力撐的哥，更大讚他「型到震」、「做得好」、「證明佢哋冇85折都一樣要坐」、「冇錢就行路啦」。



的士抵達目的地，咪錶顯示車資是158.1元。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主駕的士到皇崗獨自等客

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，當時在落馬洲落客，見到現場太多行家，所以空車前往皇崗，剛巧沒有其他的士，所以獨自在等客。

3婦召喚85折被拒 無奈照上車

其間樓主見到有人使用電召的士應用程式，想由皇崗前往天水圍，但寫明要求85折，樓主沒有接單。之後有3名中年婦人上車，其中1名中年婦開口指「嘩，司機你咁嘅，唔接我張單」，指出樓主「車頭部機」是使用同款電召的士應用程式，但沒有接單。樓主反駁「你見到有其他的士咩？冇車我點解要做85折？咁你𠵱家點？落車定開車？」，對方表示「開車啦、開車啦，離晒譜」。

大媽乘客紛紛要求樓主收取130至140元車資。（《降魔的》系列截圖）

的士抵達目的地 3婦付錢少過85折

樓主表示駕駛期間，3名婦人「不停𠵱𠵱哦哦」，令到他感到少許煩躁，抵達後，咪錶顯示158.1元車資，1名婦人卻要求樓主收取130元，即僅及車資約82%，甚至低於85折。樓主立即鎖門，並表示「你呢程係正價，158.1（元），唔該！」，同行另1名中年婦打圓場，建議「唔好拗，140（蚊）啦」。

樓主2招反擊 終收足車資離開

樓主轉頭望住她們，詢問「你哋識唔識我？」，電召的士的中年婦表示「黐線㗎你，你邊位呀？」；樓主即反駁「你又唔識我，我又唔想識你，咩事要收少錢，158（蚊）, 1毫子豪畀你」。而婦人卻反駁本身是電召85的，樓主再次重申收取158元車資，否則報警求助，最終收足車資，才開門落客後駛走。

樓主鎖門後反問「你哋識唔識我？」、「你又唔識我，我又唔想識你，咩事要收少錢」，揚言報警求助，最終收足車資，才開門落客駛走。（《降魔的》系列截圖）

網民大讚︰「你識唔識我？」𠵱句真係精粹嚟

大量網民留言指「師兄好波，司機權益自己守衛」、「冇錢就搭巴士啦」、「你擰轉頭，問佢地識唔識你嗰吓最正」、「『你識唔識我？』𠵱句真係精粹嚟」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）