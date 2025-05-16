懷疑妻子有外遇！人夫這樣蒐證捱告　法官搖頭判罪成下場曝光

伴侶出軌，當然會想盡辦法蒐證，但手法不當隨時惹上官非。台北1名男子懷疑妻子有外遇，一度嘗試搶奪妻子手機，甚至在未經妻子的同意下，私底下檢查其平板電腦內的筆記本內容和通訊程式對話紀錄，繼而轉發到自己的手機當作「證據」。惟這種蒐證手法被妻子告上法庭，法官裁定被告「無故竊錄他人非公開言論」罪名成立，判處男拘役50天，但可易科罰金5萬新台幣（約1.2萬港元）。



人夫鬼祟破解妻子平板電腦密碼蒐證，因手法不合法而捱告。（示意圖/gettyimages）

破解妻子平板電腦密碼蒐證

台媒於今年5月報道，案件在台北地院審理，男被告懷疑妻子有婚外情，2023年2月，他見到妻子在家中遺下平板電腦，以不詳方式破解密碼，隨即檢視筆記本內容和通訊軟體對話紀錄，繼而將資料轉存到自己手機。同年4月，男被告利用相關「證據」向法院提告，指控妻子出軌，而妻子收到訴狀繕本才知道事件，因而就個人資料被擅取而報警求助。

人夫辯稱全家人都知道密碼

男方接受調查期間，辯稱為了取得妻子外遇的證據，才會冒險取得相關資料，聲稱全家人都可以使用該部平板電腦，所以眾人都知道密碼。

法官裁定「無故竊錄他人非公開言論」罪名成立，判處拘役50天，可易科罰金5萬新台幣（約1.2萬港元）。（示意圖/gettyimages）

男方曾搶手機比較資料

但警方經調查後，發現女方手機和平板電腦設有同步連結，男方曾經想取得妻子手機，和平板電腦中的資料進行比較，最終不果，男方明顯知道原始資料存放在女方手機內，所以才試圖搶走對方手機進行檢查，但被女方拒絕，可見女方不同意讓男方查閱，男方的行為屬違法，於是將他起訴。

法官判罪成 拘役50天

法官認為，被告為了取得對自己有利的證據，竊錄妻子非公開言論，考龍到被告之後認罪、雙方未能和解等因素，裁定「無故竊錄他人非公開言論」罪名成立，判處拘役50天，可易科罰金5萬新台幣（約1.2萬港元），全案仍可上訴。至於被告涉嫌搶奪手機，案件目前仍在審理中。

（綜合）