遇對的人想結婚　驚聞女方曾墮胎陷苦惱　港男：心入面插咗條刺咁

找到能共渡餘生的人並不容易，有32歲港男近日陷入愛情苦惱，他於交友程式認識1名女生，見過幾次面下，感覺兩人十分契合，對方不介意他「冇樓冇車乜都冇」，願意了解和認同他，他認為對方是對的人，期望能「一生一世」。惟女生日前突然向他透露曾經墮胎，解釋「當時真係有啲難處」，港男直言「心入面就好似插咗條刺咁」，糾結下求救廣大網民：「你哋會介意自己未來老婆墮過胎？定係，其實男人根本唔敢講出口自己介意？」



有網民留言指出港男並非很愛對方，「口講話對嘅人，但連佢人生嘅一部份過去都接受唔到，唔覺得佢有幾鍾意呢個女仔」，有人說若心存芥蒂，不應勉強在一起，「佢都鼓起好大勇氣同你坦白，就係想畀機會你走，你係介意嘅就大大方方認，大家再搵下一個，唔好浪費時間，唔好喺度扮大方扮接受到，成為計時炸彈，唔知幾時又再攞出來講」。



有32歲港男近日陷入愛情苦惱，表示「遇到對嘅人，但佢墮過胎」。（《我是處女座》劇照）

「遇到對嘅人，但佢墮過胎」。有Threads專頁分享讀者投稿，有港男指出，他年輕時樣貌尚算不錯，拍過不少拖，「唔敢話好貪玩，但真係冇太認真諗過將來」。直至近年開始覺得，「想搵個人安定落嚟，結婚、過生活」，但身邊圈子愈來愈窄，同事一半已婚，一半「唔啱feel」，朋友介紹的不知如何開口，所以試玩了交友應用程式。他亂加了幾個女生，有些已讀不回，有些太造作，但其中有個令他有點動搖。

32歲港男遇對的人：可以一生一世就好

港男表示，對方95年出生，做自由職業，性格很開朗，「同佢講嘢唔使包裝，大家好啱傾，係可以傾通宵嘅」。兩人見過幾次面，去過觀塘海濱、淺水灣夜遊，在對方樓下吃宵夜。有晚在海邊閒逛完送對方回家，該棟是舊樓，樓梯口掛着風鈴，風吹過去會響，他站在樓下望着對方走上樓，心裏出現了個畫面，「如果可以同佢一生一世就好」。

港男曾有一刻想過，「如果可以同佢一生一世就好」。（《太陽的後裔》劇照）

港男：佢唔介意我冇樓冇車乜都冇

港男說，他今年已32歲，做中小企市場部，人工不高，兩萬元左右，家庭背景普通，甚至可以說「幾差」，他一家多年來都是租樓住，小時候試過1年搬兩次屋，有時連地址也記不清楚，「所以我一直都冇諗過要咩真愛，但係呢次唔同」。他指出，對方不介意他「冇樓冇車乜都冇」，反而願意了解和認同他，「喺我心入面，開始覺得自己唔可以再錯過一個咁契合嘅人」。

港男指出，對方不介意他「冇樓冇車乜都冇」。（《無法抗拒的他》劇照）

女生坦承曾墮胎：當時真係有啲難處

港男續說，日前兩人聊天時，對方突然問「你接唔接受到女仔嘅過去？」，他回答「如果對方曾經墮胎，我會有啲難接受」，講完後覺得自己講得太直接。對方愣了一秒，然後低聲說：「我試過一次……唔係玩玩下，當時真係有啲難處」。港男聽後腦海一片空白。

港男：心入面就好似插咗條刺咁

港男只是回答1句「我明……」，但回家後整晚睡不着，腦內不斷迴響着對方曾墮胎的那句話。理性上，他知道對方沒錯，自己也並非「乾淨無瑕」，但不知為何「心入面就好似插咗條刺咁」，「你話要拔出嚟，好似又冇咁易；但要當無發生過，真係做唔到」。港男表示，「我唔係想搏鬧，亦唔係想貶低佢」，只是想問網民1句：「你哋會介意自己未來老婆墮過胎？定係，其實男人根本唔敢講出口自己介意？」

網民表示，「如果真係介意，即係佢唔係真係咁愛呢個女仔囉」。（《今生是第一次》劇照）

網民：介意代表唔係咁愛呢個女仔

不少網民直言，港男非全心全意愛着，建議放過女生，「本來女仔唔講，佢呢世唔會知，自己又唔係咩新鮮蘿蔔皮，人哋攞個真心出嚟仲要到你覺得有條刺，放過個女仔啦，佢值得更好嘅人」、「墮胎啫，又唔係曾經殺人放火，有咩條刺啊？」、「如果你決定同佢一齊，關心將來好過啦」。

有網民關注港男條件也不算好，「兩萬幾，你點生存的，仲話拍拖」、「自己冇條件仲學人講條件」、「邊個畀佢嘅自信以為自己有條件選妃」、「你32歲又搵得兩萬零蚊、冇車冇樓、冇家底，對方都未嫌棄你」。

網民指出「如果你聽到嘅時候唔係覺得心痛個女仔嘅，放生個女仔」。（《我們不能是朋友》劇照）

網民：接受唔到就唔好屈就

有網民語重心長表示，若介意就不應該勉強在一起，「接受唔到就唔好屈就，夾硬屈就只會係心中條刺，再擴展成為裂痕」、「無論男女，都不應被審判，卻步是人之常情，墮胎絕非易事，願你們在愛內跨越一切」。