被勒令禁酒！父答應喝「人生最後一罐」　兒子見這物驚呼：老狐狸

簡直是老奸巨猾！台灣日前有男生分享，指父親因喝多了吐在客廳，被母親下達「禁酒令」，再三哀求終獲准「喝完人生最後一罐酒」，沒料到酒瓶送達時，卻發現是一枝「巨人版」金門高粱，讓全家傻眼不已，他不禁稱「被這老狐狸擺了一道」。有網民留言提醒喝酒要適量，「我身邊喝高粱的朋友不是死了，就是快死了」，又笑稱「這是什麼同歸於盡的酒？」、「難怪他敢說出人生最後一罐！」。



台灣有男生分享父親被母親勒令禁酒，答應喝「人生最後一罐」卻這樣做，故嘲其老狐狸。（threads影片截圖）

父喝醉酒吐在客廳 被母勒令禁酒

該男生在threads帳號發帖，指上星期某天晚上，他的父親吃宵夜時因搭配高粱酒喝，不小心喝多了，再次吐在客廳，所以被母親下了「禁酒令」。父親於是向母親求情，請求「讓他喝完人生最後一罐就好」。詎料父親居然在賣酒專門店訂購了1枝「巨人版」金門高粱，讓他們全家人看傻了眼，並稱「被這老狐狸擺了一道」。

答應喝「人生最後一罐」 原來是指此物！

從樓主上傳的照片可見，那枝金門高粱酒濃度為58度，容量高達5公升，比起一般瓶裝750毫升的高粱酒大了將近7倍。影片亦顯示，樓主拿起高粱酒時需要用兩手捧起，瓶身更有如成年人上半身的大小，讓他不禁驚歎稱「這什麼巨人版的金門高粱」。

樓主拿起高粱酒時需要用兩手捧起，瓶身有如成年人上半身的大小。（threads圖片）

金門高粱酒濃度為58度，容量高達5公升，比一般瓶裝750毫升的高粱酒大了將近7倍。（threads圖片）

樓主指，父親是特意到賣酒專門店訂購了「巨人版」金門高粱。（threads圖片）

網民提醒喝酒要適量：好可怕的喝酒慾望

不少網民看過帖文後驚呼誇張，並提醒喝酒應要適可而止，「好可怕的喝酒慾望」、「容我45年酒齡說一句，請他改喝啤酒或威士忌，我身邊喝高粱的朋友不是死了，就是快死了」、「這是什麼同歸於盡的酒？」、「難怪他敢說出人生最後一罐！」、「當初我也想下手，後來放棄，怕喝完會順便把瓶子帶進棺材」、「有夠驚人的大，這瓶不能被我家老頭知道，不然他可能會跑去買來收藏之後喝掉」。

網民笑稱：薑是老的辣

有人笑稱樓主老爸實在鬼馬，「薑是老的辣」、「正所謂男人的嘴，你爸也太會了吧」、「都最後一罐了，當然挑瓶大的」、「我一生都喝不完這瓶」、「感覺會失憶很長的時間」、「這題我會，用這瓶讓你媽也吐在客廳」。

（threads＠yujunweng）