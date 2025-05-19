繁忙時段搭巴士！女子放袋1人霸2位　港女貼圖公審　1原因反捱轟

搭乘公共交通工具時應時刻注意言行，以免影響他人！日前有女生於社交平台貼圖公審，指搭乘巴士時，目睹有女子以2個袋霸佔其旁邊座位，而當時正值上班時段，有乘客需要站立於車頭位置，不滿對方霸位行為，質疑「乜阿姐你畀咗2個位嘅錢咩？」。



有網民批評女子行為不妥，「我拎住好多嘢都係放大髀，唔會霸埋隔籬張椅」、「櫈唔係畀袋坐㗎，就算畀兩份車費又點？」。惟有人持相反看法，並提出1原因，反批樓主「正義X」，「車頭啲人想坐，自然會行入去」、「影人上網想點？無聊」。



有港女於早上搭乘巴士時，貼圖公審有女子以袋霸位。（threads圖片）

繁忙時段搭巴士 女子放袋1人霸2個位

該女乘客在threads帳號發帖，顯示1名女子坐於巴士4人座位靠窗邊位置，只見她翹起左腳，並以背囊和疑似飯袋，霸佔其旁邊座位。樓主補充，當時正值早上上班時段，且車頭位置亦有其他乘客需要站立，認為「返工時間唔應該咁樣霸住個位」，看不過眼對方行為，故拍下照片公審，感嘆「見到呢啲真係好無奈」，又質疑「乜阿姐你畀咗2個位嘅錢咩？」。

有網民批評相中女子行為自私，認為「櫈唔係畀袋坐㗎」。（示意圖／資料圖片）

網民批霸位行為：自私精

許多網民紛紛批評女子霸位行為，「其實坐公共交通工具，我拎住好多嘢都係放大髀，唔會霸埋隔籬張椅」、「仲要坐到咁西」、「對付這些自私精，我就算見到附近有空位，都會刻意用眼神加身體語言，告知對方唔該借開」、「櫈唔係畀袋坐㗎，就算畀兩份車費又點？」、「一個屎忽坐落去個飯盒度」、「使乜講咁多！一係叫佢自己攞開，一係幫佢攞開」。

有意見反指樓主「正義X」 提1點反駁撐相中女無問題

但有人反指樓主多事，覺得若然無人需要就坐，則毋須過份苛刻，「啲嘢重放低，有人坐佢會攞開㗎啦」、「車頭啲人想坐，自然會行入去」、「無人坐有乜問題，影人上網想點？無聊」、「正義X，當面講呀嘛」、「其實如果有其他位，我都會咁放袋」。

（threads＠wingshan._）