女生突經期！暖心男友幫買M巾買錯「這東西」　網民爆笑：更吸水

如果經期猝不及防來臨，的確會令人措手不及！近日有女生發帖指她逛街時忽然來經期，不巧「無帶M巾出街仲要着白色褲」，所幸男友馬上幫忙到便利店買衛生巾。然而當男友回來時，她卻發現男友買錯了其他個人護理用品！而網民看到該用品後，都紛紛表示爆笑，更有人笑言「吸水能力仲好」。



有女生發帖稱外出時忽然來經期，男友馬上幫忙買衛生巾，卻意外買錯了其他個人護理用品。（《M巾俠》劇照）

該名女生在社交平台Threads發帖，表示與男友外出時，她忽然來經期，因沒有準備衛生用品，又穿了白色褲，所以甚是慌張。男友即時貼心地到便利店幫忙購買衛生巾，不過可能一時心急，竟買錯了「防尿滲護墊」。樓主收到後馬上大笑，「佢好好心但我真係忍唔住大笑」。

原來樓主男友買錯了尿滲專用護墊。（Threads）

網民爆笑：吸水能力仲好

帖文引起網民熱議，不少人都表示爆笑，有人笑指樓主男友「零舍體貼」，「笑到飆尿都用得」、「防尿滲，吸水能力仲好呀」、「M come（經期）都會心情變好，好好呀」。

亦有人猜樓主男友看錯包裝，「佢見到貼紙上兩條女笑得咁開心，心諗今鋪實冇買錯」、「佢係睇到塊巾圖案就即刻買咗。認圖達人嚟，只係認錯咗」，另有人分享類似經歷，「你呢個都算好！上次我入醫院，我叫男朋友買紙底褲，點知佢買咗一大袋成人紙尿片畀我」。

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