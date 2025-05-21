搭港鐵搬屋？男女推2車大型貨物進車廂　物品堆積如山　可罰$XXXX

港鐵並不是貨運列車！有港鐵乘客近日目擊有人公然推着大型貨物進入車廂，明顯已違反港鐵附例，他拍片公審，質疑「用MTR搬屋」。有網民指出，「入到閘呢下勁」，亦有人猜測「好明顯人哋係深水埗擺檔賣嘢啦！」、「似運貨」。另有網民留意到推着單車的男子同樣違反港鐵附例，「單車無拆車輪」。



若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。



有港鐵乘客近日目擊有人公然推着大型貨物進入車廂。（Threads影片截圖）

該港鐵乘客於Threads以「用MTR搬屋？？？」為題發布1段11秒影片，他當時坐在九龍塘站、面對調景嶺方向月台。在1條藍柱後，有兩車大型貨物，當列車門打開，一男一女推着貨物進入車廂，同時間有男子推着單車從車廂走出來。

兩男女推大型貨物進港鐵車廂

影片引來熱議，有網民不解說，「我都完全感受唔到有咩問題，搬幾件物件有影響到人生安全受到威脅？其實鐵路係用來搬運重物是正常的」。隨即有網民反駁道，「即係有樣嘢呢就叫做港鐵附例，唔係所有嘢就憑感覺就OK」、「問題呢個係客車，重物會唔會阻到人？係咪商業用途到可以搬幾板貨？如果啲貨出事，卡倒個列車係邊個責任？」。

在1條藍柱後，有兩車大型貨物，當列車門打開，一男一女推着貨物進入車廂。（Threads影片截圖）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

有網民留意到推着單車的男子同樣違反港鐵附例，「單車無拆車輪」。（Threads影片截圖）

港鐵：攜帶單車須摺合或拆除前輪

根據《香港鐵路附例》（第556B章）第4A條，任何人不得在任何時間將任何單車帶過、傳過、駛過或引領其橫過鐵路處所或其任何部份。

乘客如欲攜帶單車乘搭港鐵，必須摺合單車以確保其符合運載行李規定（即任何行李的長、闊、高總和不超過170厘米，而任何一面的長度不超過130厘米）便可帶進港鐵處所。若然單車呎吋不符合運載行李規定，乘客可以在拆除單車前車輪情況下，達致符合運載行李規定而進入港鐵處所。

為讓乘客能清楚了解有關行李規定，港鐵公司已於各車站大堂張貼行李呎吋規定標誌和有關條文，以便乘客參閱。乘客如攜帶符合行李呎吋規定的物品（包括摺疊單車）乘搭港鐵時，亦應注意避免對其他乘客造成滋擾。

若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。