土瓜灣印傭徒手捉蛇！簷篷大蛇被扯下　後續更勇猛　途人：咁大膽

這位印傭姐姐好勇猛！網上瘋傳影片，土瓜灣有店舖的簷篷上驚見褐色大蛇，此時有印傭見狀，竟化身「蛇王」，勇猛徒手將蛇扯落地，甚後更將蛇捉起拿在手上把玩。有途人驚呼「佢唔驚㗎？」、「咁鬼大膽嘅佢？，現場更傳來一陣驚呼聲。



網民看片後紛紛大讚，「勁過啲蛇王」、「姐姐猛料」、「明顯見過大蛇屙尿」、「姐姐CV上多個技能」、「呢啲加分，值得喺履歷寫出來」。



網上瘋傳影片，有印傭在土瓜灣街頭化身「蛇王」，勇猛捉走店舖簷篷頂上的褐色大蛇。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

有網民於facebook群組「X官塘老母群組」分享1段36秒影片，影片配有字幕「土瓜灣印尼姐姐捉到隻蛇，喺舖頭頂部」。片初見到有店舖簷篷頂上有條褐色、佈滿斑點的大蛇，印傭笑着踩上矮凳後，用單手徒手捉着該條蛇，聽到有女途人說「佢唔驚㗎」，現場伴隨着一陣驚呼聲。

印傭徒手捉蛇 途人：咁鬼大膽

印傭將該條蛇扯下後，快速甩到行人路上，大蛇隨即在地上蠕動，印傭用鞋觸碰試探，再聽到另一把女聲說「咁鬼大膽嘅佢」，印傭隨後小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。

印傭笑着踩上矮凳後，用單手徒手捉着該條蛇，再快速扯下。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

印傭將該條蛇扯下來後，快速甩到行人路上，該條蛇在地上蠕動。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

該條蛇在地上蠕動，印傭用鞋觸碰試探。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

印傭小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

印傭小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

印傭小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

印傭將蛇放手把玩

有女同鄉向店舖索要了1個紅色膠袋，讓印傭將蛇放進袋中。不過女同鄉似乎甚為驚怕，尖叫了幾聲和稍稍後退。印傭將蛇放在左手上把玩，影片結束時，大蛇仍未放進膠袋中。

有女同鄉向店舖索要了1個紅色膠袋，讓印傭將蛇放進袋中。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

女同鄉似乎甚為驚怕，尖叫了幾聲和稍稍後退。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

印傭將蛇放在左手上把玩，至片尾未見將蛇放進膠袋中。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

印傭將蛇放在左手上把玩，至片尾未見將蛇放進膠袋中。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

網民：姐姐CV上多個技能

影片引來熱議，有網民表示「真高手在民間」、「姐姐心諗：碎料！使乜大驚小怪！」、「佢哋鄉下周圍都有蛇」、「佢哋鄉下好多蛇的，連消防都要幫手去捕捉」、「可能由細玩到大」，有人笑言「mum，今晚我哋食蛇羮」，亦有人指出「前面就係蛇舖」，未知該條蛇是否從蛇舖遛走。