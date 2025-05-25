1張相看港鐵沒公德的人：短裙女側坐被摸大腿、吃東西、放袋霸位

乘車禮儀要注意。近日有網民發帖公審在港鐵遇到的「沒公德的人」，包括一對男女雙腿交疊而坐，男方以手摸穿短裙女生大腿；另有一對母子，母親用手袋霸位，還讓年約4、5歲的男童在車廂進食。樓主直言看對該對男女依偎摸大腿就感到「尷尬」，也指責該母親未有教育孩子不可在港鐵車廂進食。有網民感到驚訝，「點樣喺同一張圖同一排座位咁細嘅地方有咁多誇張嘅事同時出現」，但亦有人覺得「只要佢唔係霸2個位，唔係整污糟個位，唔係發出聲響，我可以當睇唔到」。



有網民發帖公審在港鐵遇到的「沒公德的人」，包括一對男女雙腿交疊而坐，男方以手摸女生大腿；另有一對母子，母親用手袋霸位，還讓年約4、5歲的男童在車廂進食。（Threads）

該網民在社交平台Threads發帖，表示在港鐵遇到「一堆沒公德的人」。從照片可見，樓主拍攝的兩組乘客從左至右分別為1對男女及1對母子。最左側的短裙女側身靠着玻璃而坐，雙腿微張斜伸疊放在男友大腿上，而男友雙手放在她的大腿內側，兩人親暱依偎在一起，雖坐姿較「豪邁」，但就並未佔用其他座位。而該對母子中的孩子，身形看起來約4、5歲，正坐在嬰兒手推車上進食，坐在身旁的母親卻並未阻止，只顧低頭看手機，並將手袋放在身旁空座，多霸佔1個座位。

樓主直言看到該對男女依偎摸大腿就感到「尷尬」，也指責該母親未有妥善教育孩子。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主逐個批評如何「沒公德」

樓主在文中批評照片中的乘客，先指斥短裙女坐姿欠佳，「人長那麼大也沒學會在公衆地方好好坐」，又指男子「手就一直在摸」，聲言「在對面看着也覺得尷尬」。隨後樓主又批評照片中的母親，不過就對孩子展露包容，「從上車就讓小孩在車上吃，這小孩年紀不小了，理應是時候學習遵守公共規則，但媽媽不教，我不怪你」。

有部份網民認為片中乘客沒有問題，「人家坐的没毛病呀，座位都没有自由了嗎？」、「你可以話佢坐得樣衰但係有阻到人？都坐緊兩個位咋喎，摸個大髀都大驚細怪」，亦有人表示「只要佢唔係霸2個位，唔係整污糟個位，唔係發出聲響，我可以當睇唔到」。

網民震驚1排座位同時出現多個問題

不過，也有網民表示認同及震驚，「估唔到呢度係香港第一眼以為係P圖添，點樣喺同一張圖同一排座位咁細嘅地方有咁多誇張嘅事同時出現」。有人認為女生「在公眾地方坐得像在家一樣」，批評她「很失禮」、「無腰骨」等；另有網民指出「香港地鐵規定不能飲食」，認為照片中母親「問題最多」，不但霸佔座位，還容許孩子犯規在車廂進食，「用袋霸位仲要由個細路食嘢」、「小朋友的年紀應該不需要坐娃娃車了吧」、「BB仔就話啫，睇佢都唔細，係時候教佢地鐵唔可以食嘢，而唔係由佢食，呢啲係父母教育責任」。

根據《港鐵附例》，在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品，違者最高罰款2,000元。（資料圖片）

港鐵車廂進食或未按規定拍攝可被罰款

根據《港鐵附例》第27(b)，不准在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品，不論是酒精類或非酒精類飲品，違者最高罰款2,000元。

另根據第28H(e)，不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像，違者最高罰款5,000元。

（Threads）