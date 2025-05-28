人夫帶小三參加生日會做女主人！正宮嬲爆怒告索償　她下場曝光

小三當然最想鵲巢鳩佔，有朝一日升級「坐正」做女主人。台北1名人妻指控丈夫有外遇，除了多次和小三發生關係之外，小三更以「女主人」身份陪同丈夫參加同學為他舉辦的生日聚會，嚴重侵害其配偶權，因而怒告小三，索償80萬新台幣（約20萬港元）。法官經審理後，判定小三罪成，但認為賠償40萬新台幣（約10萬港元）比較恰當。



除了多次和小三發生關係之外，小三更以「女主人」身份陪同丈夫參加同學為他舉辦的生日聚會。（AI生成圖片）

驚悉丈夫有外遇 小三做「女主人」出席聚會

台媒於今年5月報道，案件在台北地院進行審理，人妻表示，丈夫由2024年6月起突然對家庭生活感到不耐煩，並以工作為由夜不歸宿，她開始感到奇怪。人妻於同年7月進行蒐證，驚悉丈夫有小三，2人在公眾場合都有親密舉動，丈夫不但贈送奢侈禮物給小三，而且多次前往高級酒店過夜，相信曾發生性關係。該名小三更以「女主人」身份陪同丈夫參加同學為丈夫舉辦的生日聚會，相關行為嚴重侵害其配偶權，怒告小三索償80萬新台幣（約20萬港元），同時向法庭提供證據。

小三辯稱不知人夫已婚

但小三辯稱，她和人夫因借用電話而認識，人夫追求她時自稱已經離婚，只不過「前妻」尚未找到住所，所以他們仍然暫時同居。小三曾檢查人夫身份證配偶欄確實空白，2024年7月正式交往，同年12月至今年1月仍然拖手、勾手臂以及互相餵食等親密舉動，直到收到是次案件訴訟文書，人夫才向她坦白一切，之後他們沒有再聯絡。

法官判處小三賠償人妻40萬新台幣（約10萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官翻閱訊息 小三供詞露出破綻

法官翻閱人夫和小三之間訊息，發現雙方曾經提到朋友是否能夠接受2人關係，如果人夫真的已經離婚，就不會說出「XX（朋友名字）應該不行」等字句，小三更回覆「我們這種關係其實真的很危險」。

女被告一度擔心正宮是否發現婚外情

另外，人夫的朋友於2024年7月為他舉辦生日聚餐，如果他已經離婚，「前妻」應該不會主動要求表示參加聚會，就算「前妻」想參加，人夫理應拒絕，小三得知事件，卻說出「你說不要（妻子參加），不會很奇怪嗎？」；另1段對話紀錄中，人夫夜不歸宿，翌日早上收到妻子的LINE訊息，小三亦擔心正宮是否發現婚外情，反問「有沒有可能也是發現這樣，開始有警戒心？」。

法官判處賠償40萬新台幣

法官認為根據種種證據，小三明知人夫已婚，但仍然和對方交往，判處賠償人妻40萬新台幣（約10萬港元），全案仍可上訴。