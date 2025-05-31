$50天價豆腐花！甜品師1原因點叫外賣　吃後這樣說　貴價震驚全網

香港食物價格高企，但一般賣數元至十多元的豆腐花，竟可賣到每碗50元？社交平台日前熱傳帖文，有甜品師在facebook專頁發文，表示買外賣時發現標價50元的豆腐花，他因為「好奇心驅使」而決定買1碗看看有何特別之處。許多網民見到價錢後驚嘆好貴，紛紛要求樓主發表食評，又爆笑留言指「香港經濟靠你」、「一定係金錢的味道」。



不過，樓主未直接分享食後感，僅形容是「耐人尋味」、「我對我今日嘅愚蠢行為唔想作出任何嘅回應了」。



版主買外賣時見到標價50元的豆腐花便買來試吃。（「Chef Chu's Kitchen」fb圖片）

點叫外賣見50元豆腐花

經常分享甜品食譜的facebook專頁「Chef Chu's Kitchen」版主，同時也是甜品師的朱Sir日前發帖，分享買豆腐花的經歷引起熱議，事緣他買外賣時見到標價50元的豆腐花，「好奇心驅使我試吓$50一碗嘅豆腐花係乜嘢味⋯」，但他未透露店名。

不少網民認為豆腐花賣50元實在太貴。（資料圖片）

照片所見，豆腐花用發泡膠碗盛載，賣相和普通豆腐花無異。許多網民驚訝價錢，認為50元實在太貴，豆腐花賣相看起來也不滑，「香港經濟靠你」、「智商稅」、「紅豆沙有間賣100蚊，你碗豆腐花計落算平㗎啦，可能用咗50年嘅黃豆做」、「好奇心值47元，碗野只值3元」。不少人問味道如何，希望提供食評，問是否有「心痛嘅味道」、「一定係金錢的味道」。

樓主留言：耐人尋味

版主指他買來吃是「睇吓乜嘢葫蘆買乜嘢藥」，對味道沒有正面回應，笑稱是「耐人尋味」、「各位我對我今日嘅愚蠢行為唔想作出任何嘅回應了」。

（綜合）