公屋首派今年落成東涌新樓拒要！二派47年屋邨再秒拒　網民嘲走寶

【公屋／公屋輪候】公屋分配講運氣，如因不滿所派的單位而拒絕，但下派卻未必會更好。近日有網民發帖大呻「煩惱」，指早前拒絕了房署首派的新公屋東涌翔東邨，日前收到二派通知，獲派有47年樓齡的荃灣象山邨。她不滿象山邨設備不足，直接秒拒，但憂心日後「終極一派」的結果。



大批網民都認為樓主二派比起首派是「越派越衰」，更有人指「幾多人恨派新樓都派唔到，點解你會唔要」、「東涌雖然遠啲，但係新樓點都好過派舊樓」。



有網民發帖指早前拒絕了首派東涌翔東邨新公屋單位，日前收到二派通知，獲派有47年樓齡的荃灣象山邨，最終秒拒。（「公屋討論區 - 香港facebook群組」FB圖片）

該名正輪候擴展市區4人公屋單位的網民在「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖抱怨，指早前收到房署通知，首派今年入伙的東涌翔東邨新樓，當時她考慮了幾天後決定放棄，博第二派；誰知近日她收到房署二派通知，獲派有47年樓齡的荃灣象山邨樂山樓低層，故發帖大呻「沒猶豫即刻打算拒絕，剩下第三次好煩惱」。

從樓主拍攝的配房通知信照片可見，她獲派的單位月租為2,113元。而根據房署網頁，象山邨入伙年份為1978年，當中樓主所派的樂山樓為雙塔式設計。

樓主不滿象山邨配套

樓主透露當初考慮很久才決定放棄首派，大約等了20多天後就收到二派通知。她又指希望獲派的是「最緊要交通方便啲，附近有設施就OK啦」，並解釋不滿象山邨不便利，「象山係咩都冇」。

根據房署網頁，象山邨入伙年份為1978年。圖為象山邨翠山樓，設計為舊長型；而樓主所派的樂山樓為雙塔式設計。（示意圖，資料圖片）

網民震驚：派新樓畀你都仲嫌

帖文引起網民熱議，有人嘲樓主「丟了西瓜丟埋芝麻」，指翔東邨是新樓，比有近50年樓齡的舊樓好，並對樓主放棄首派的決定表示詫異，「幾多人恨派新樓都派唔到，點解你會唔要」、「抵死！派新樓畀你都仲嫌」、「東涌唔要，派象山同麗瑤問你死未」，亦有人分析「東涌雖然遠啲，但係新樓點都好過派舊樓」、「淨係交通呢方面，東涌都贏象山邨」。

網民「爆笑預言」：下派肯定會好啲

不過也有網民可憐樓主「咁黑仔」，紛紛留言勸慰，亦有人祝願她第三派好運，更有人誇張笑言「冇嘢衰得過象山邨」，指第三派「肯定會好啲」。

