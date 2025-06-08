的士後座男女前後坐？似「坐大髀」照片掀熱議　網民拆解真相這樣

香港的士有分為4座和5座位，最近有網民在Facebook上傳照片，顯示1輛的士載有多名乘客，該照片顯示在後座的女子看似坐於另1名男子的大腿上，變成視覺上「男後女前」的姿勢，樓主不禁問「咁樣坐法嘅」。



網民看照片後熱烈討論及猜測相關乘客的坐法，有人拆解真相「女坐最右，白衫坐中間啫，唔想膊頭對膊頭逼」、「後排坐4個人，都係前後前後咁坐㗎啦」。



樓主上傳照片，顯示1輛的士載有多名乘客，由於拍攝角度問題，變成視覺上「男後女前」的姿勢，女子看似坐於另1名男子的大腿上。（Facebook圖片）

的士女乘客看似坐男子大腿

樓主在Facebook群組發文及上傳照片，顯示1輛的士上有至少4名乘客，其中有1男1女坐在後座，照片由的士正右方拍攝，由於拍攝角度問題，變成視覺上「男後女前」的姿勢，該女子看似坐在男子大腿上，照片中2人沒有任何交流，女子身體靠前，男乘客則靠着椅背坐，疑正使用手機。樓主不禁問「咁樣坐法嘅」。

網民解釋前後坐：多人係要咁坐㗎啦

帖文引來大批網民熱議，不少人解釋相中應該是「泥鯭的」，接載不相識的乘客到目的地的相近位置，假如多人坐在後座，通常都會一前一後地坐，避免過於擠逼而觸碰到肩膀，「你幸福，從來冇逼過的士後座，以前坐五人泥鯭的返屯門天水圍，咪就係前後前後咁坐，成程車都冇得挨背咁坐㗎！」、「有咩問題？無唔無聊啲呢，多人坐喺要咁坐就㗎啦」、「其實個女仔坐到最邊同最前屈少少腳坐就會係咁，話個女仔坐大髀直頭弱智，坐大髀就唔使挨到咁前，仲會高咗半個頭」。