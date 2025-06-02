港人母女用膳自攜抽紙！內地男誤取抹嘴道歉　她這樣說遭網民圍罵

不知者不罪，更何況知錯後已道歉？有港女在網上表示，早前和母親前往食肆用膳，母親將1包抽紙放在桌上，鄰桌內地男遊客以為是食肆提供，於是「就掹咗幾張紙抹嘴」，母親即愕然地望着對方。男遊客知道自己「擺烏龍」，立即用普通話道歉「我以為這包紙是餐廳的，我還給你，不好意思」，母親亦用普通話表示「沒關係，你用吧，你們大陸都是這樣子的啦」，1句話令到男遊客大感尷尬。



港女形容自己「忍笑忍到好辛苦」，認為本地人一定「都會問咗先拎」，直斥「震驚我三觀」、「唔怪得咁多人唔鍾意渣人們」。惟許多網民反批樓主的母親，認為「人哋都道歉，講出原因，再俾返包新嘅你，你母親仲要講埋啲歧視嘢」、「呢個大陸人真係算有禮貌，可以原諒」、「用你幾張紙巾，有幾震驚三觀，解釋同道歉都有，你哋真係好小氣」。



樓主和母親到食肆用膳，母親將1包抽紙放在桌上，鄰桌內地男遊客以為是食肆提供，於是「就掹咗幾張紙抹嘴」，母親愕然望住對方，男遊客知「擺烏龍」後道歉。（AI生成圖）

樓主母親嘲諷內地男遊客

樓主在Threads表示，有日中午和母親外出用膳，母親將1包抽紙放在枱上，鄰桌是內地遊客一家三口，其中1名男子「問都冇問就掹咗幾張紙」，繼而抹嘴，母親頓時「成面問號咁望住佢哋」。男遊客才意識到抽紙並非食肆提供，立即用普通話道歉和解釋「我以為這包紙是餐廳的，我還給你，不好意思」，樓主母親聞言，同用普通話表示「沒關係，你用吧，你們大陸都是這樣子的啦」，男遊客尷尬得望着妻子。

網民炮轟樓主母女。（示意圖/gettyimages）

樓主︰震驚我三觀

樓主形容「忍笑忍到好辛苦」，認為「如果係本地人，唔好話係咪張紙，就算係筷子又好 、砂糖又好、其他嘢都好，都會問咗先拎，因為唔係自己張枱」，直指「渣人們又一次震驚我三觀」、「唔怪得咁多人唔鍾意渣人們」。

網民炮轟︰樓主母女先係渣人

大量網民留言指「人哋都道歉，仲鬧人『渣人』？」、「樓主母女先係渣人」、「真係大開眼界，芝麻綠豆嘅小事要化大仲搬上網講，有修養嘅人唔會咁小家，你母女都震驚好多人三觀」。

（綜合）