離譜！尖沙咀回錦田的士收兩程隧道費　乘客揭發　司機竟這樣解釋

的士司機服務不時惹人詬病，有港男由尖沙咀坐的士返回錦田，他因疲倦而睡着了，到目的地竟發現司機多收了78元，司機表示是兩程隧道費，港男質問下再發現大欖隧道費被他收多了3元，最後多番爭取才扣回正常車費，他不禁鬧爆「點解咁多揸的士完全冇職業操守嘅」。



不少網民留言，「扮醉問佢攞單，跟住即刻報警」，也有同行表不滿：「我都係揸的士都要講粗口X佢，正正經經做生意唔得嘅咩？係都要呃人，呃嗰$50會唔會令你發達唔使揸的士？你自己衰就好啦，影衰晒我哋呢個行業」。



樓主指司機收他300元車費，而當中有78元是兩程隧道費。（Facebook「的士司機資訊網Taxi」圖片）

有港男在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，指早前坐的士由尖沙咀返回錦田，不知是否因他在車上睡着，司機以為他飲醉酒，竟收他300元車費，而當中有78元，司機解釋是兩程隧道費，讓樓主感疑惑，表示「我話你又唔係過海收咩我兩程隧道」，對方才表示搞錯了減收25元，樓主指大欖隧道28元，最後司機才減收50元。樓主大感不滿於是在網上公審該司機。

網民鬧：害群之馬

帖文引來不少網民熱議，「扮醉問佢攞單，跟住即刻報警」、「害群之馬搞到成個行業」、「梗係冇可能啦，尖沙咀返錦田廿八蚊隧道，所以我話，點解唔影佢車牌相留張收據，呢啲的士司機係唔可以姑息」。

有同行都鬧該司機「影衰晒我哋呢個行業」。（《降魔的》劇照）

有網民分享類似經歷，「年前試過大埔岀深水埗（行馬騮山），佢撳咗$80附加費，問佢點嚟$80就改為撳$8附加費，再追問先話撳錯」。有同行亦留言「我都係揸的士都要講粗口X佢，正正經經做生意唔得嘅咩？係都要呃人，呃嗰$50會唔會令你發達唔使揸的士？你自己衰就好啦，影衰晒我哋呢個行業」。

不過有人質疑樓主「點解唔拿收據，你又唔拍片，你又冇影低佢車牌，呢啲的士腫瘤唔可以姑息，你淨係影個錶頭，講幾段文字叫人哋如何相信你，你淨係放上網公審有意思咩，有證有據我支持你」。