交往從沒吵架！卻因顧家丈夫做1事　懷孕人妻：新婚3個月就過不去

不少情侶在婚前會先討論生育小孩或經濟問題，以免婚後因價值觀不同而影響婚姻。台灣1名大肚人妻發帖大吐苦水，指與老公交往多年從沒吵架，誰知新婚才3個月就覺得「過不去」。原來最近老公向她坦承，在婚前數月偷偷將積蓄全借給背負刑事案件的姑奶，而姑奶根本無力償還。人妻即崩潰表示，不能理解老公「為什麼會都沒有為我們自己打算」。而網民得知後都紛紛留言高呼「不妙」，並直指人妻老公沒有妥善規劃家庭經濟，「不是不能借，但是不能全部積蓄拿出來」、「積蓄都借給大姑，小孩出生後的開銷怎麼辦」。



台灣1名大肚人妻發現丈夫偷偷將積蓄全借給背負刑事案件的姑奶，而姑奶根本無力償還，故崩潰表示不能理解老公「為什麼會都沒有為我們自己打算」。（《今生是第一次》劇照）

該名台灣人妻在Dcard以「新婚三個月就過不去」為題發帖訴苦，稱與老公自高中就交往，一直非常恩愛，「幾乎從來沒吵過架」，沒想到婚後不夠3個月就覺得要「過不去」。

人妻指，訂婚時碰上外公離世，家中長輩考慮好建議延後婚期，偏偏這期間她查出懷孕，故雙方長輩討論後決定不辦婚宴、不穿婚紗等，僅買了婚戒去登記及派發喜餅，而老爺還主動提議贊助10萬台幣（約2.6萬港元）給她和老公出國去度蜜月。

老公坦承積蓄都借給姑奶 懷孕

本以為一切會順利發展，樓主亦於4月與老公登記結婚。不過，老公的姐姐年初時背上刑事案件，當時姑奶就已向樓主老公借了10多萬台幣，如今姑奶再被起訴，老爺需花很多錢處理，故只好叫樓主二人自行出資蜜月旅行。而樓主覺得沒關係，「畢竟是公公的錢，我也不能說什麼」。

然而，老公最近才跟她表示無法出國，並坦承原來年初借錢給姑奶時並非只借部份，「我先生才跟我坦承說在年初就把積蓄都借我大姑」，而且姑奶帳戶「全被沒入，所以根本沒有辦法還他」，她頓覺不妙。

樓主指老公最近才坦承，原來年初就把積蓄都借我大姑。（示意圖，unsplash）

「顧家」優點變缺點？

樓主透露，老公一向是「很為家裏的那種」，婚前生活時總會貼錢買菜下廚照顧家人，而老公的性格也令她以為「婚前他對他的家庭這樣，婚後也會對我們的家庭這樣」，但經歷是次事件後卻覺得「結果我錯了」。

樓主重申她已準備好自己那份蜜月旅行的預算費用，並非要用老公錢，並解釋對老公生氣的原因，是因為老公主張借錢是婚前的事，而她認為那時候早已有結婚共識，只是未註冊而已，但他卻自作主張將所有積蓄借給姑奶，「我不能理解為什麼（老公）會都沒有為我們自己打算」。

網民覺得樓主老公家庭經濟規劃欠佳，沒有計算將積蓄全借給姑奶後，自己孩子出生的經濟情況。（《BABY復仇記》劇照）

網民紛指樓主老公無經濟規劃「red flag」

不少網民建議樓主離婚，並留言表示「感覺不太妙！」、「可以離婚了」、「已經要結婚的男女若有重大支出確實應該要討論」。

網民亦紛紛留言稱覺得情況顯示樓主老公的問題不是「愚孝」，而是家庭經濟規劃欠佳，並表示並非不能借錢幫家人，而是要妥善規劃，「積蓄都借給大姑，小孩出生後的開銷怎麼辦」、「有小孩的狀況下更嚴格的控制借款」、「再怎樣也不能拿出全部積蓄」；甚至有人擔心「以後會不會演變成，他要為他的原生家庭付出，而你為你跟他小家庭全付出」、「你老公的姊姊，將來很大機率，會成為你們吵架的導火線，因為她很敢開口借，你老公也很敢借」。

（Dcard）