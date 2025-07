韋帕打風｜8號風球膠紙貼窗防風？美氣象機構指多餘　港專家咁講

【颱風/韋帕/打風/颱風/8號風球/防風/膠紙貼法】天文台表示,按照現時預測,韋帕會在今晚(7月18日)至星期六(7月19日)初時進入本港800公里範圍,天文台屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶,與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港,星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴,風勢頗大,海有大浪及湧浪,市民應遠離岸邊及停止水上活動。天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號,並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化,評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。



究竟打風天應否在窗上貼膠紙?貼上膠紙又有何作用?《香港01》曾向理工大學前機械工程學系工程師盧覺強求證,他指在窗上貼膠紙,亦非完全無用。



打風時為玻璃貼上膠紙,是否真的可以抵擋強風?(資料圖片)

盧覺強拆解窗戶貼膠紙原因

盧覺強指出,市民在玻璃窗上以「交叉」或「格仔」形式貼上膠紙,旨在減少玻璃震盪,「傍住塊玻璃」。與此同時,窗戶貼上膠紙亦可在玻璃碎裂時,保持玻璃碎片呈大塊狀,「少啲機會碎哂跌落街」。

美氣象機構:窗戶貼膠紙浪費力氣、時間

美國國家海洋及大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)在其網頁中謬誤一欄,解釋市民是否應在窗戶貼膠紙,直指「It is a waste of effort, time, and tape」(這是浪費力氣、時間及膠紙),認為此舉只會稍稍強化玻璃抵禦強風壓力,但當玻璃窗要碎裂時,也未能提供保護作用。該局又呼籲,若市民在窗上貼膠紙,更應花時間用防風閘遮蔽窗戶。

其實香港天文台曾在其網頁中,呼籲市民於八號烈風或暴風信號生效時,「當風的大玻璃窗應加貼膠紙,減少玻璃破裂時所引致的損傷」,但並無提及,膠紙可防止玻璃被強風吹裂。天文台亦提醒,市民應遠離當風門窗,並應提早決定,當窗隻被強風吹裂時,哪個房間可作棲身之用。

有台灣學生就研究,以哪款貼窗方法,保護效力最強。不過,他們最終發現,要視乎玻璃的厚度,因此貼膠紙與否,或如何貼,也未必完全適用於所有玻璃窗。

台灣有學生以此課題作研究,探討哪種貼膠紙方法較為有效。結果發現膠紙貼到玻璃中間或是邊框時,都會使玻璃有較強的抗壓力,而貼邊框的效果又比貼中間好。 (互聯網)