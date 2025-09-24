颱風樺加沙│天文台8號風球至少到8pm！何時落3號風球要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／米娜／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】10號風球現正生效，天文台表示，樺加沙正逐漸遠離香港，但烈風至暴風程度的東南風仍影響本港多處地區，預料八號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持，隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。



至於實際何時改發3號風球，要視乎熱帶氣旋強度、路徑與本港距離及本地風力變化。



即睇樺加沙風力+路徑▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高八成。

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高八成。（天文台）

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋樺加沙會在今日逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，今日稍後沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪；隨着樺加沙遠離，本星期後期驟雨逐漸減少，天色好轉；此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，可能在周末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫25°C至34°C，暫時最高吹12級風。