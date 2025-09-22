樺加沙搶購潮｜百佳貨架被搶空相片瘋傳！這1款蔬菜竟無人要買？

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／搶購潮／打風】超強颱風樺加沙逼近香港，天文台預告對廣東沿岸構成相當威脅，提醒市民要做好一切防風防水浸準備。



樺加沙來勢洶洶，市面提早幾天已出現「搶購潮」，惠康、百佳、Aeon等不少超市、商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但竟然有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？網民看後驚訝，「香港人咁憎食咩？」。



樺加沙來勢洶洶，市面提早幾天已出現「搶購潮」。（Threads@manziyu5089）

天文台表示，超強颱風樺加沙會在今日（9月22日）橫過呂宋海峽並進入南海北部；樺加沙環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成相當威脅，天文台會在中午12時20分發出一號戒備信號：隨着樺加沙逐漸靠近，明日（9月23日）本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。（天文台）

即睇樺加沙風力+路徑▼▼▼

天文台又預料，本港星期三（9月24日）吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若，提醒市民盡快做好一切防風、防水浸準備，並密切留意天文台最新天氣消息。

樺加沙襲港現搶購潮！多個超市貨架被「搶空」

雖然樺加沙仍未「殺到」，但不少市民已趕到超市「入貨」渡過颱風。大批網民在Threads、Facebook等社交平台發布相片，見到惠康、百佳、Aeon等不少超市、商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空。上載相片的網民留言感嘆，「嗱……呢啲就係叫做打風經濟」、「香港人嘅防風能力真係不可輕視，諗住去買棵菜，點知見到啲貨架有啲慘不忍睹，啲菜仲要好貴……$40，我諗應該買咗total半斤」。

惠康、百佳、Aeon等不少超市、商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空。（Threads@olivia__leung）

惠康、百佳、Aeon等不少超市、商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空。（Threads@supermarket.oops）

惠康、百佳、Aeon等不少超市、商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空。（Threads@____rh）

網民震撼：大癲

超市貨架被「搶空」相片震撼網民，「大癲」、「咁誇張」、「其實……打風都係打1/2日，但啲人買一個星期/一個月嘅糧食」、「我都超前部署」、「做好過唔做！就算買多都可以食！無得食仲慘」、「應該星期二下午（打風），打工仔返工，你話想買就得閒買咩，有啲瓜菜留得，買定有乜問題」。

青瓜竟「無人吼」？

不過也有眼利網民發現，百佳蔬菜貨架上的青瓜幾乎「完好無缺」，齊齊整整留在貨架上，似乎「無人吼」，笑言「香港人咁憎食青瓜咩」。