打8號風球餐廳營業安排！麥當勞/大家樂/壽司郎/譚仔/KFC/美心MX

天文台下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



打風時如果肚餓可以吃什麼？本文整合麥當勞（McDonald's）、大家樂、美心MX、KFC、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、壽司郎、味千拉麵、太興、Pizza Hut等主要連鎖食肆8號風球下營業安排，但切記「搵食」要先注意安全！



1）麥當勞（McDonald's）打風營業安排

麥當勞（McDonald's）打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，主打快餐的麥當勞大部份分店都會照常營業，但跑馬地馬場、海洋公園、九龍公園、厚德 II、沙田馬場、亞洲貨櫃物流中心、梅窩、愉景灣等分店可能會關門。如果天文台發出9號風球或10號風球，麥當勞分店會維持有限度服務。各分店的最新服務時間請看。

詳情請留意麥當勞公布。

2）大家樂打風營業安排

大家樂打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的大家樂在8號風球下，部份分店會繼續營業，立即查看8號風球期間仍然營業之分店

詳情請留意大家樂公布。

3）美心MX打風營業安排

美心MX打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的美心MX在8號風球下，美心MX / 美心Food² 晚市部份分店會營業各分店的最新服務時間請看

詳情請留意美心MX公布。

4）大快活打風營業安排

大快活打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的大快活於8號風球下，部份分店將會在安全情況下營業。各分店的最新服務時間請看。

詳情請留意大快活公布。

5）KFC打風營業安排

KFC打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，KFC「快脆送」服務將全線暫停，而KFC分店*堂食、外賣自取同「快脆拎」則會維持正常營業時間繼續提供服務。*觀塘東廣場、中環有餘貿易中心及赤柱廣場分店除外。各分店的最新服務時間請看

詳情請留意KFC公布。

6）譚仔雲南米線打風營業安排

譚仔雲南米線打風營業安排。（資料圖片）

主打米線的譚仔雲南米線在8號風球下，大部份分店會照常營業。

詳情請留意譚仔雲南米線公布。

7）譚仔三哥米線打風營業安排

譚仔三哥米線打風營業安排。（資料圖片）

主打米線的譚仔三哥米線在8號風球下，大部份分店同樣照常營業。

詳情請留意譚仔三哥米線公布。

8）壽司郎打風營業安排

壽司郎打風營業安排。（資料圖片）

由於受颱風影響，香港壽司郎營業時間可能有變。

詳情請留意壽司郎公布。

9）味千拉麵打風營業安排

味千拉麵打風營業安排。

東涌、油麻地龍馬、旺角中心、荃灣廣場、大埔新達廣場及超級城分店，在颱風下營業時間可能有變，詳情請留意味千拉麵公布。

10）太興打風營業安排

太興打風營業安排。（資料圖片）

天文台發出8號熱帶氣旋警告，大興的營業時間可能有變，詳情請留意太興公布。

11）Pizza Hut打風營業安排

Pizza Hut打風營業安排。（資料圖片）

主打薄餅的Pizza Hut在8號風球下照常營業，如天文台發出9號風球或10號風球，則暫停營業。

詳情請留意Pizza Hut公布。