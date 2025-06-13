過度避開陽光反有害！醫生引述研究結果　曬得多太陽利多於弊

不少人擔心被太陽光曬到有皮膚癌，對陽光避之不及。台灣1名醫生卻根據大學研究指出，其實「紫外線對健康的益處遠遠超過其危害」，接觸到更多紫外線不但可以降低心臟病和癌症的死亡率，而且可以延長壽命，但當然有女士「貪靚」不想曬黑，可以服食維他命D。



研究指出，接觸到更多紫外線不但可以降低心臟病和癌症的死亡率，而且可以延長壽命。（AI生成圖片）

接觸愈多紫外線 患心臟病和癌症風險愈低

腎臟科醫師江守山在其facebook專頁表示，英國愛丁堡大學的科學家分析英國生物銀行的數據，發現英國大約395,000名淺膚色人群的紫外線照射水平，以及其對其健康的影響。居住在康沃爾（Cornwall）等紫外線水平較高地區的人士，患心臟病和癌症的機會率比居住在愛丁堡（Edinburgh）或格拉斯哥（Glasgow）等紫外線1水平較低地區的人較低。

整體而言，較高劑量的紫外線照射使心臟病死亡風險降低19%，死於癌症的風險同樣降低12%。

江醫生表示，不少女士「貪靚」不想曬黑，可以服食維他命D。（AI生成圖片）

被更多太陽光曬到 死於癌症風險沒有增加

研究人員表示，確實接觸紫外線較多的人士罹患黑色素瘤或皮膚癌的風險略高，但死於癌症的風險沒有增加。

不想曬黑可服食維他命D

江醫生總結指，黃種人皮膚對紫外線的吸收能力較弱，所以需要更多陽光，人體沒有足夠陽光，不但會增加癌症和心血管死亡率，也會使骨質疏鬆，江醫生明白不少女士「貪靚」不想曬黑，唯有服食維他命D。

（facebook專頁「江守山醫師」）