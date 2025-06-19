夫妻吵架險變盲！無業男患1病影響視神經　告前妻和前外母遭打臉

爭執太激烈會變盲？台灣高雄1名無業男子指控，經常和妻子吵架，吵到眼壓飆高險失明，最終離婚收場，男方怒告前妻和外母「聯手傷害身心」，索償100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金，甚至要求每月再賠2.7萬新台幣（約6,750港元）。但前妻指出他們當年沒有經常吵架，甚至反駁前夫沒有工作，整日留在家中看電視、滑手機和吸煙，自己影響到視力，法官亦認為沒有證據顯示其眼疾和壓力有關，判處人夫敗訴。



韓男指控，經常和梁女吵架，吵到眼壓飆高險失明，最終離婚收場。（AI生成圖片）

患遺傳性青光眼 需要控制情緒

台媒於6月報道，韓姓人夫指出和梁姓妻子大約2010年結婚，之後育有1子，到了2013年，韓男被診斷出有遺傳性青光眼，需要控制情緒，避免眼壓升高破壞視神經。可惜夫妻感情每況愈下，特別是小孩出生之後，他們因教養方式而意見不合，不時陷入冷戰，雙方互擺臉色，使韓男時刻控制自己情緒。

右眼視力掉到0.2 左眼視力僅剩0.7

韓男指控，妻子吵完後會叫外母出來「主持公道」，但外母偏心自己女兒，反對他興師問罪，「這樣的情形至少有30次」。當中2021年梁女吩咐他收好電視機遙控器，藉此限制兒子看電視時間，兒子放學回家發現不能看電視看，因而暴怒狂哭，梁女裝作沒有聽到，韓男被迫安撫，自己長期處於高壓家庭環境，導致壓力「爆煲」，視神經不斷受損萎縮，令到韓男右眼視力掉到剩下0.2，左眼視力僅剩0.7。

韓男稱長期處於高壓家庭環境，導致壓力「爆煲」，視神經不斷受損萎縮，令到韓男右眼視力掉到剩下0.2，左眼視力僅剩0.7。（AI生成圖片）

前夫怒告索償

雙方最終結束12年婚姻，韓男告上法院，狠批梁女沒有維持家庭和諧，加上前外母偏心，令到他身心俱疲，導致眼疾惡化險盲，索償100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金，並要求她們每月再賠2.7萬新台幣（約6,750港元），賠到2042年。

前妻和前外母反駁

梁女出庭反擊，夫妻根本沒有經常吵架，電視事件只是偶然限制兒子看電視時間，並非每日發生，她更反駁韓男沒有外出工作，而且在家整日看電視、滑手機和吸煙，自己影響到視力。梁母亦表示，印象中有1次他們吵架，女兒致電叫她勸架，另1次是女兒被女婿毆打，她過去了解女兒傷勢，根本沒有發生過韓男提及的行為。

法官裁定敗訴

法官沒有接納韓男說法，經詢問醫院後，法官指出眼疾有多個成因，例如年齡、近視、家族史，韓男提及「情緒不穩」、「壓力大」並非醫學診斷用語，無法證明夫婦口角影響視力，裁定韓男敗訴，全案仍可上訴。

（綜合）