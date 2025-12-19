爆汗不等於有效燒脂！這數值更重要　醫生籲︰在這裡做效果一樣好

天氣開始轉熱，不少人做運動時都會「爆汗」。台灣1名男生卻指，出汗不代表有效運動，流汗只是1種體溫調節機制，代表身體為了降溫而排出水分，不代表消耗了很多熱量，相比流汗，心跳快慢其實是更好的強度指標，在冷氣房裡面做運動，只要心率有提升，即使沒有流很多汗，同樣可以達到運動效果，體感更加舒適。



內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，「出汗多不等於有運動到」。（AI生成圖片）

出汗多不等於有運動到

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在facebook專頁表示，部份人即使輕微活動，都會大量流汗，和體質、環境及氣溫有關，假如站在太陽下，即使身體不動，都會一直流汗，所以「出汗多不等於有運動到」。

水分流失並非脂肪減少

​同樣地，焗桑拿等會讓體重暫時減輕，但其實只是水分流失，並非脂肪減少，補充水份後，體重就會回復正常。

蔡醫生建議在冷氣房內做運動，只要心率有所提升，即使沒有「爆汗」，同樣達到運動效果，而且體感更加舒適。（AI生成圖片）

心率屬更好的強度指標

蔡醫生提醒，減肥必須消耗熱量和燃燒脂肪，消耗能量多過進食能量，換言之，就是良好飲食控制和適度運動，以運動而言，比起流汗，心率是更好的強度指標，目前較流行的Zone 2 運動（低到中等強度的有氧運動，例如輕鬆慢跑和游泳），最大心率維持60%至70%之間，最能促進脂肪代謝，但要累積長時間，才能燃燒更多脂肪。

冷氣房做運動同達效果

​蔡醫生亦指出，若在冷氣房內做運動，只要心率有所提升，即使沒有「爆汗」，同樣達到運動效果，而且體感更加舒適。

（facebook專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」）