內地視障女獨遊香港　獲多名熱心港人帶路　網民感動：有溫度城市

香港人外表雖冷漠，但遇到有需要人士都會挺身而出熱心幫忙。有內地視障女近日與朋友來港旅遊，獨自出行期間她遇到多名熱心港人幫忙帶路，更有大叔一路從港鐵旺角站月台帶到街上，介紹站內商舖之餘，又教她講廣東話「唔該」，及細心問道帶路步速會否太快。



視障女全程以身上掛有的鏡頭記錄各個暖心時刻，並分享到網上，網民大表感動，「看哭了」、「好溫暖的分享」、「有溫度的城市」、「好熱心啊，每個人都主動幫忙，真好」、「香港真的很好，大家都是自己忙自己，但是不會吝嗇幫助其他人」。另有網民為視障女打氣，「你不是視力障礙，你只是相對地更喜歡用耳朵傾聽世界的聲音而已，加油」。



有內地視障女來港旅遊，以鏡頭記錄獲香港人幫助的暖心時刻。（小紅書影片截圖）

該內地視障女於小紅書以「盲人女生第一視角下的香港：我遇見的香港人」為題發文，分享在香港旅遊期間，遇到熱心途人幫助的溫暖時刻。她於港鐵油麻地站下樓梯時，獲途人貼心提醒可扶着欄杆走，隨後有途人主動問她是否要乘搭港鐵，並帶她去入閘口，轉交一對母女帶她下月台。

內地視障女獨遊香港 獲多名熱心港人帶路

到達旺角站後，視障女迷失方向，在月台徘徊，遇到熱心大叔問「使唔使幫手呀？」，隨後她扶着大叔的手搭扶手梯上大堂，大叔提醒「小心一點哦」，其間兩人閒聊，大叔關心問道是否1個人來港，視障女回答有朋友一起。

有途人主動問視障女是否要乘搭港鐵，並帶她去入閘口，轉交一對母女帶她下月台。（小紅書影片截圖）

視障女成功到月台上車。（小紅書影片截圖）

視障女在旺角站遇到熱心大叔帶路。（小紅書影片截圖）

上扶手梯時，大叔提醒「小心一點哦」。（小紅書影片截圖）

視障女擔心打擾到大叔，大叔回答「沒事沒事，我就是有時間，要不然我就不會幫你的忙」。（小紅書影片截圖）

大叔港鐵站帶路到街上 細心問步速會否太快

視障女問大叔「你有時間嗎？會不會打擾到您」，大叔回答「沒事沒事，我就是有時間，要不然我就不會幫你的忙」。上到大堂後，大叔一直聲音導航帶路及介紹旺角站內的商舖和人氣手信，其間擔心視障女跟不上步速，細心問道「我走的太快嗎？」，並解釋港人步速比較快，「我只是怕太快你不習慣」，視障女表示跟得上，不會太快。

視障女隨後分享在內地及香港出行的不同感受，「其實香港出行比內地方便了啊，因為路上沒有那麼多電動車啊」、「內地交通會比較亂一點」。上了朗豪坊C出口後，大叔問視障女想進商場還是到街上逛，視障女表示想到街上後，大叔帶她上樓梯，其間教她講廣東話「唔該」，兩人最後於大街上分別。

上到大堂後，大叔一直聲音導航帶路及介紹旺角站內的商舖和人氣手信。（小紅書影片截圖）

上到大堂後，大叔一直聲音導航帶路及介紹旺角站內的商舖和人氣手信。（小紅書影片截圖）

大叔擔心視障女跟不上步速，細心問道「我走的太快嗎？」。（小紅書影片截圖）

大叔解釋港人步速比較快，「我只是怕太快你不習慣」。（小紅書影片截圖）

視障女分享在內地及香港出行的不同感受。（小紅書影片截圖）

視障女分享在內地及香港出行的不同感受。（小紅書影片截圖）

阿姨帶着過馬路 讚獨遊很勇敢

接着，視障女等過大馬路時，有阿姨提醒她「小姐你行過少少呀，我驚你篤咗嗰條棍落坑渠度」，又讚賞她獨自外遊很勇敢，隨後她扶着阿姨的手過馬路，影片就此完結。

視障女分享在內地及香港出行的不同感受。（小紅書影片截圖）

大叔帶視障女上樓梯，其間教她講廣東話「唔該」。（小紅書影片截圖）

視障女等過大馬路時，有阿姨提醒她「小姐你行過少少呀，我驚你篤咗嗰條棍落坑渠度」。（小紅書影片截圖）

網民感動：有溫度的城市

不少網民留言大讚，「叔叔人真的好好啊，一路給你介紹，還描述清晰，語氣不急不緩讓人聽着很舒服。最後跟你一起過馬路的姐姐也很熱心，不錯不錯」、「香港人只是冷淡，人際關係之間的羈絆不深，沒有那麼多人情禮忘，但絕不是冷漠，沒有人文關懷……他們遇到人有難處是真的會幫助的」、「香港就服務員態度不行，我遇到的路人都挺好的」、「我認識的香港人也都是這樣，淚目」、「香港還是好人多的，沒有網上那麼誇張」。

有網民指出，香港的無障礙設施較內地完善，「香港的殘障設施真的很多年前就做得很好」、「香港的無障礙設施相對內地真的是對殘障人士很友好的，行人也都會比較關照，經常可以看到輪椅人士獨自出街」、「希望中國大陸的無障礙設施也能普及，刷到過很多霸佔盲道的視頻，看着真的很心酸」。