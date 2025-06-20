躁男不開心打女友兼追討交往費！捱告辯稱︰她頭部傷勢是醫美造成

小心恐怖情人！台灣1名男子心情不佳時與女友發生爭執，竟動手狂毆女友，令其頭部受傷，甚至逼迫歸還交往期間支付的所有費用，涉款達9.3萬新台幣（約2.3萬港元）。躁男捱告後辯稱女方的傷勢是由醫美造成，他亦已歸還「交往費」。但法官裁定被告「強制」罪名成立，判處2個月有期徒刑。



男被告本身心情欠佳，在車上和女友發生口角，繼而動手毆打女友。（AI生成圖片）

男被告心情欠佳 口角後打女友

台媒於今年6月報道，案件在士林地院進行審理，案發於2024年6月，男被告本身心情欠佳，在車上和女友發生口角，他大怒敲打方向盤，繼而動手毆打女友，同時要求她歸還交往期間由他支付的所有費用。女友因感到害怕，即日先後轉帳總共9.3萬新台幣（約2.3萬港元）。女傷者轉帳後跑去超商，但因身體不適，要求男友幫忙召回救護車，之後她才報警求助。

辯稱女友頭上傷勢是由醫美造成

男被告否認對女友施以暴力，強調當時沒有毆打女友，反指其頭上傷勢由醫美造成，而他亦有把錢還給女友。

法官綜合所有證據，認定女傷者頭部傷勢是由被告毆打造成。（AI生成圖片）

被告判囚2個月 但可易科罰金

法官卻認為，傷者多次作供，對案發經過、被毆打的位置等細節沒有出入，加上醫院診斷報告、醫院和超商閉路電視畫面等證據，均和傷者口供相符，認定其口供可信。法官表示，雙方發生口角後，被告沒有透過合法方式解決，反而出言恐嚇，可見並不尊重其他人，法治觀念薄弱，雖然他事後有還錢，但雙方沒有達成和解，裁定「強制」罪名成立，判處2個月有期徒刑，但可易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元），全案可上訴。

（綜合）