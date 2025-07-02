1日飲2公升水！35歲男仍有腎結石　醫生提出4個正確飲水習慣

飲得多水不代表有效預防腎結石！台灣1名醫生表示，有1位35歲男病人1日至少飲2公升清水，但他近期腰部劇痛，痛到冒冷汗和無法站立，緊急求醫後發現有5毫米腎結石。醫生解釋有飲水不等於不會得到腎結石，強調「方式比總量更重要」，提出4個方法，讓大家避免腎結石。



該名男病人1日至少飲2公升清水，但他近期腰部劇痛，痛到冒冷汗和無法站立，緊急求醫後發現有5毫米腎結石。（AI生成圖片）

35歲上班族1天至少喝2公升水 仍有腎結石

泌尿外科醫師曲元正在其facebook專頁表示，有1名35歲上班族腰部突然劇痛，甚至痛到冒冷汗和無法站立，需要緊急求醫。曲醫生發現他長了5毫米腎結石，「但讓他不解的是，他1天至少喝2公升的水，怎麼還會得了腎結石？」。

水份攝取頻率重要過飲水總量

曲醫生強調，有喝水不等於不會得到腎結石，根據臨床研究，超過70%的腎結石患者每日飲水量並不算少，但仍然無法有效預防結石形成。腎臟的主要功能是透過尿液排出體內多餘的鈣、草酸和尿酸等可能形成結石的物質，如果水份攝取不足，尿液濃度就會升高，令到礦物質更容易在腎臟內結晶，逐漸形成腎結石，但若如果1次過大量飲水，腎臟會快速排出多餘水份，導致尿液短暫稀釋，隨後返回濃縮狀態，無法有效預防結石，所以關鍵在於水份攝取的頻率和均衡程度，並非飲水總量︰

泌尿外科醫師曲元正提醒，切勿等到口渴才飲水，同時切勿1次過猛灌。（AI生成圖片）

1. 少量多次補充

每日的飲水量可以按照體重乘30c.c.計算，例如50公斤人士每日應該至少飲1,500c.c.，如果運動量大、容易流汗，抑或長時間有冷氣，建議提高到體重乘40c.c.。水份補充應該均勻分配，建議每30至60分鐘飲下200至300c.c.清水，讓腎臟持續代謝，不讓尿液過度濃縮。

2. 切勿等到口渴才灌水，不要1次過猛灌

當感到口渴時，身體其實已經缺水2至3小時，尿液變得濃縮，腎臟負擔變大。研究顯示，人體20分鐘內最多只能吸收大約200c.c.水份，如果1次過猛灌500至1,000c.c.，腎臟都無法有效處理，多餘水份會被迅速代謝掉，無法進入細胞發揮作用，同時無法真正稀釋尿液。

補水應該採取小口慢喝方式，令到身體逐步吸收，切勿等到口渴才灌水，如果全日都在室外位置，建議隨身攜帶350c.c.水瓶，提醒自己定時補充水份。

曲醫生指出，補水應該採取小口慢喝方式，令到身體逐步吸收。（AI生成圖片）

​3. 觀察排尿頻率

排尿次數是判斷水份攝取是否適量的關鍵指標， 正常情況下，成年人每日排尿4至7次，平均每2至3小時上1次廁所，代表腎臟過濾功能正常，水份攝取適量，如果1天排尿少於4次，代表攝取不足，尿液過於濃縮，腎結石風險增加。

​4. 茶、咖啡、手搖飲品不等於水

手搖飲品、咖啡、茶等飲料不算是補充水分，相關飲品中的咖啡因和糖份會影響鈣的吸收，提高尿液中的鈣質濃度，間接增加腎結石風險，建議每飲1杯含咖啡因或高糖的飲品，可以再額外補充300c.c.的清水，平衡水份流失，幫助腎臟代謝。

（facebook群組「泌尿外科 曲元正醫師」）