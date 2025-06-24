乘客巴士上失禁大便　司機屯赤隧道停車　網民籲體諒：肚痛冇人想

搭長途車最怕便意突然來襲！有龍運巴士乘客於網上發文表示，日前乘搭龍運巴士期間，有乘客難忍便意，最終在車廂內失禁「瀨屎」，司機收到乘客通知後，將巴士停在屯門赤鱲角隧道附近。照片見到，司機似是要求了全車乘客下車。



有網民批評，「好惡心」、「遍車黃金」、「剩係睇字，都覺得臭」，不過亦有網民認為應體諒，「搭長途車最怕絞肚痛，應該冇人想瀨嘅」、「你估瀨屎嗰個人感受都不好過、好無助，唔係咁容易忍到落車，仲要找廁所」。



《香港01》已就事件向龍運巴士查詢，正等候回覆。



有龍運巴士乘客於網上發文表示，日前乘搭龍運巴士期間，有乘客難忍便意，最終在車廂內失禁「瀨屎」。（fb群組「是日快快-巴士即日相」圖片）

該龍運巴士乘客6月21日（星期六）早上10時半左右於facebook群組「是日快快-巴士即日相」發文表示，「因為有人在車廂瀨屎，到屯赤擺街」。照片見到，巴士車窗玻璃反光畫面下，多人圍着巴士，似是司機停車後要求全車乘客下車轉乘其他巴士或等一班次。

龍運巴士乘客車廂內失禁大便

帖文引來熱議，有任職巴士司機的網民留言表示遇過相同經歷，「嗰陣時都試過，揸606，去到藍灣半島總站，落完客，再巡車，發現有尊貴嘅乘客放低咗兩嚿大大嚿的番薯。竟然冇人出聲，之後都係揸返廠洗車」、「我試過晚上做97尾車返到東村（利東邨），下層右尾位成灘意式肉醬，睇嚟佢腸胃唔多好」。

有網民批評「好惡心」，亦有網民認為應體諒，「搭長途車最怕絞肚痛，應該冇人想瀨嘅」。（《食神》劇照）

網民：好惡心VS絞肚痛冇人想瀨

有腸胃不太好的網民指出，相信該乘客並非有意隨處便溺，「我本人就是成日控制唔到大便，所以我最怕坐長途車，因急起上來唔係即刻可以搵到有廁所的。大人大姐邊個想瀨屎吖，正常人當然唔明啦，我睇過中醫和腸胃科醫生都無效」、「太恐怖，呢啲經歷，真係絞嗰下，忍到出晒冷汗」。

有網民就認為，「肚痛瀨屎冇人想，唔緊要，但係屙完唔該清理返自己啲蘇州屎，唔應該留返畀人幫你清」。