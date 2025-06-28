沉淪賭海傾家蕩產！港男輸過百萬　發警世文勸戒賭　網民：早醒悟

沉迷賭博，等於倒錢落海。有港男於網上發文分享自己沉淪賭海經歷，他於2022年世界盃足球賽首次接觸足球投注，起初還能自制，惟之後與女友分手，人生沒寄託和不開心，自此就沉迷賭波，不能自拔，最高峰時曾贏過49萬元，然而「貪勝不知輸」，愈賭愈大最終「倒輸」，「近一年，齋賭波累計已經輸咗100萬以上」。即使賣掉股票和Rolex（勞力士）腕錶，他仍欠銀行40萬元及朋友20萬元。



港男承諾「從今del app唔再賭」，發文是想警醒自己及他人，賭錢是「無底深淵嚟，好似毒品咁」，「我會選擇戒賭唔再掂，希望大家都做到」。



有港男於網上發文分享自己沉淪賭海經歷。（《一箱情緣》劇照）

該港男於連登討論區以「人到中年 賭到傾家蕩產 走投無路」為題發文講述自己的賭波之路，指出他30歲前連馬會戶口都沒有，足球賽只看大型國家盃賽，第一次賭波發生在2022年世界盃，投注額為300至1,000元，最終贏了6,000元。他知道「持續賭係好大鑊」，故世界盃一完結，就刪除了馬會手機應用程式，一場也沒賭。

中年港男賭波輸過百萬至傾家蕩產

樓主續說，惟兩年後舉辦歐國盃期間，「咁啱嗰時分咗手，人生冇寄託，好唔開（心），每個夜晚冇嘢做就係睇波賭波」，認為應參與一下大型盃賽，於是再次賭波。當時他贏了6萬多元，但這次沒再刪除賭波應用程式，「反而繼續玩之後嘅聯賽，開始乜X都玩，好快將之前6萬輸咗，倒輸10幾萬」。

港男分享自己賭波贏錢紀錄。（「連登討論區」圖片）

心癮難戒愈賭愈大終「倒輸」

樓主之後為追回輸掉的錢不斷賭波，一星期左右就追回該筆錢，「之後不斷玩，最高峰時係贏49萬」，只差一場就可以達到短期目標50萬元，怎料該場就輸了錢，「然後噩夢就開始，點玩都玩唔返條數，玩極都係之前贏嘅profit」，他愈玩愈大，每次投注5萬元，結果很快就倒輸，最近的周末「又上晒頭」賭波輸了10萬元，「最終賣晒手頭上嘅股票，賣埋自己好鍾意嘅Rolex，累計至少輸咗100萬以上，有可能120萬，已經唔想去計」。

港男承諾會刪除所有賭波手機應用程式。（「連登討論區」圖片）

樓主欠債60萬 發警世文承諾戒賭

面對高額債務，樓主明言「已經好攰，我唔想再過咁嘅人生，賣晒以上嘅資產，結果仲爭銀行40萬、朋友20萬」，估計要明年6月才還得清所有債務，「唔計玩咗一年幾波，人生又再冇多一年」。

樓主說，唯一可以「應承自己」的是「從今del app唔再賭」，發文是想警醒自己及他人，「唔知警唔警世，但睇人X街最開心，希望除咗令你開心咗一個post時間之外，都可以警惕到某啲仲喺賭海嘅你」。

港男直言賭錢是「無底深淵嚟，好似毒品咁」，「我會選擇戒賭唔再掂，希望大家都做到」。（《男人唔可以窮》劇照）

網民勸勉：搵正面興趣慢慢戒

有網民留言指出，「一開頭贏得好順利好容易，就會踩落去」、「去到借錢就應該要收手」、「賭到點都好，我覺得借錢賭嘅話就跌入無底深潭」、「贏係一時快感，輸係一世遺憾」、「你心態問題，一般人贏一兩次就好開心，發一次達就心足，而你想長贏長有，你唔衰賭都遲早衰其他」。

有網民勸勉道，「好過你帶住兩個仔先嚟爭（錢），專心返工對沖好過，睇你幾大決心斬手指嘅啫」、「你幾歲先，仲可以從頭嚟過㗎嘛」、「早啲輸完，早啲醒悟，早啲還晒錢，總好過一直賭落去」、「人生搵啲方向，做下工作，搵正面興趣，唔好睇咁多波馬資訊，戒咗起身每日睇賽果，慢慢戒」。