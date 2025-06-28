身障男吃力自行推輪椅過馬路　車cam直擊女途人衝出幫忙感動全網

感謝幫忙推輪椅的女途人！有的士司機於網上發文分享好人好事，他駕車到灣仔軒尼詩道時，目擊有坐輪椅的男子十分吃力地自行推動輪椅過馬路，其間身邊有不少途人經過也未有停下幫忙，幸好隨後有名中年女子急步從行人路衝出，幫忙推輪椅過馬路。司機分享行車記錄儀（車cam）片段，祝福助人女子「好心有好報」。



有的士司機駕車到灣仔軒尼詩道時，目擊有坐輪椅的男子十分吃力地自行推動輪椅過馬路。（Threads影片截圖）

該的士司機於Threads發文分享行車記錄儀影片，見到畫面顯示事發於6月23日下午3時19分，司機於灣仔軒尼詩道修頓遊樂場附近停車等燈位，當行人過路燈轉綠燈後，有1名行動不便的坐輪椅男子緩慢地自行推動輪椅過馬路，當時身邊有不少途人急步走過，未有停下幫忙。

車cam直擊女途人幫助身障男推輪椅過馬路

輪椅男於16秒間只推到馬路近半，仍未到達中間安全島，此時有1名穿着深紫色上衣的中年女子從行人路衝出，急忙跑到輪椅男身後，幫忙推着過馬路，輪椅男得知獲途人幫助後，揮手示意感謝。

有的士司機駕車到灣仔軒尼詩道時，目擊有坐輪椅的男子十分吃力地自行推動輪椅過馬路。（Threads影片截圖）

有1名中年女子急步從行人路衝出，幫忙推輪椅過馬路。（Threads影片截圖）

有1名中年女子急步從行人路衝出，幫忙推輪椅過馬路。（Threads影片截圖）

有1名中年女子急步從行人路衝出，幫忙推輪椅過馬路。（Threads影片截圖）

有1名中年女子急步從行人路衝出，幫忙推輪椅過馬路。（Threads影片截圖）

網民斥片中港人冷漠 感謝助人女子

有網民慨嘆影片中大多港人表現冷漠，「從畫面上看見現在香港人冷漠的一臉，變了，灣仔那麼多人經過，只有2名婦孺有留意身邊的環境」、「隔籬嘅、行過嘅，見佢自己推得咁吃力都無人出手，好彩最後都有好人出現」、「如果係我就快啲幫佢啦！香港就係咁，冇人想理」。

有網民感謝助人的女子，「我好佩服啲好人去幫人都係二話不說」、「很開心有人有勇氣衝上前幫手，有時的確要問一下先幫會更好」。有網民認同說「無錯，因為位身障人士對手仲喺個轆度，最好大聲少少同佢講聲『我幫你推』先推會好啲，突然喺背後向前推咁快，可能會整親同嚇親佢，不過女士嘅幫忙係善行，都係好暖心嘅」。

另有網民分享助人經歷，「曾經喺1條天橋嘅斜路見到1個輪椅人士，因為不是電動輪椅，所以好吃力咁用雙手推動輪子上斜路，我決定去幫佢，推佢上去之後，佢好感謝我，我開心咗1日」。