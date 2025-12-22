女子港鐵車廂暈倒！獲乘客職員照顧　送贈1物暖心頭：香港人世一

在危難中伸出援手盡見人性光輝！有女乘客上班坐港鐵時突眼前一黑暈倒，醒來時發現因被2名乘客扶住，因而沒有跌傷，現場更有人替她搽油醒神。當時列車停在金鐘，「覺得自己阻住全世界，非常之唔好意思」，但身邊乘客沒有走開，直至港鐵職員接走她。數名職員帶她到通風地方休息，叫她飲暖糖水，又撥扇及抹汗，職員更指有市民怕她未吃早餐而送上餅乾，令她被乘客及職員的善心所感動，發文大讚「人美心善的香港人」。



有網民也讚「香港人係可愛，在人地有需要時總會伸出援手，你唔需要覺得唔好意思，記得將來都將呢份精神傳開去就可以了，祝你一直健健康康」。



樓主因車廂太焗而暈倒，感謝多名乘客及職員協助才沒有受傷。（《我要準時下班》劇照）

有女子早前在Threads上發文，「我想多謝香港人！！」。她指上班坐港鐵由尖沙咀往金鐵途中，覺得好焗而暈倒，醒來時發現自己坐在地上，「我左邊有一位男士扶住我隻手，右邊有一位女士...好多謝兩位及時扶住我令我冇撞親跌親」。

女子暈倒港鐵車廂 獲乘客及職員協助

樓主又聽到有人嗌「小姐你有冇事？」、「佢塊面青哂呀」，有女士問她「搽唔搽啲油，我點頭，佢話佢有薰衣草膏，呢個時候旁邊有位婆婆喺度指導『搽佢雲精！人中呀！喉嚨啦！」』。

樓主指列車因而停在金鐘，她感到不好意思，「但身邊嘅人都冇走開，直至地鐵職員嚟到接走我，架車就順利開出」。職員扶她到通風位，「佢哋驚我血糖低所以畀暖糖水我飲，又幫我撥扇同抹汗，前前後後我諗有起碼4-5個職員過嚟照顧我，好感謝你哋」。

有乘客擔心樓主因未吃早餐而暈倒，送上1包餅讓她充飢，令她十分感動。（Threads@kankancandy05圖片)

樓主休息一會後無事，便向職員道謝及上，有職員向她表示：「小姐你係咪未食早餐？有位市民畀咗包餅你呀，你袋好呀」，讓樓主感動不已，「這是什麼人美心善的香港人！好人們一生平安」。

網民：香港人係好有愛

帖文引來不少網民熱議，有人深感榮幸「我以香港人自豪，自豪唔係因為我哋覺得自己勁，而係我哋仍然有惻隱之心，當見到有人有需要時會一呼百應，雖然有時我哋講說話係好mean，但我哋個心係暖嘅」。有人又指「香港人表面係躁底其實都係形勢所迫，但實際上好多人都好有愛，幫得到人嘅一定會幫，亦都唔求回報」、「香港人精神，一方有難，八方支援」。

網民指港鐵車廂好焗

有網民又指車廂有時變悶熱「最近都覺得地鐵同車廂好焗，唔知係空氣唔夠流通定冷氣太弱，有幾次自己都差啲暈咗，香港人真係好有愛～」、「噚日奶奶跌低，都即刻好多人過來扶佢起身，多謝有愛嘅香港人」。

有人認為樓主要小心身體「這樣的身體狀況，是對你有提示，不能掉以輕心，快啲做身體檢查及睇醫生」，樓主回應「我本身都有做身體檢查，應該只係唔夠瞓加上著多咗衫，地鐵又焗先會暈低，我會注意身體，都祝你身體健康，香港人，加油！」。