菠蘿油硬如石頭！食客用刀大力敲　仍完好沒凹陷　網民笑：敲木魚

「硬到法包咁」？有食客近日到1間連鎖快餐店叫了份菠蘿油，沒料到菠蘿油非常堅硬，用刀大力敲打也未有凹陷，她拍下敲打菠蘿油影片於網上分享，引來網民熱議，紛紛笑言「敲木魚菠蘿包！」、「要唸完經先劈得開」、「這可能要有金鋼牙的人才能享用！」、「食完要睇牙醫」。有網民就猜測是預製菠蘿油，「用預製包對比麵包舖新鮮出爐，預製包一定硬皮」。



有食客近日到1間連鎖快餐店叫了份菠蘿油，沒料到菠蘿油非常堅硬，用刀大力敲打也未有凹陷。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

該女食客於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文上傳1段15秒影片，表示「第一次食咁硬淨嘅菠蘿油」。影片見到，坐女食客對面的男子用刀敲了菠蘿油多下，像敲木魚般發出「咯咯咯」聲響，菠蘿油仍完好無缺，未有凹陷，女食客要求「大力啲啦」，男子繼續用刀敲打，最終無奈放棄，表示「食啦」。女食客不甘，出力用刀敲打，菠蘿油仍完好如初。

連鎖快餐店菠蘿油硬如石頭

不少網民留言笑說，「一個包有兩種樂趣，可以敲、可以吃」、「一邊食菠蘿包，一邊累積功德」、「拍劇道具你都想食？」、「係咪拎錯咗擺件？」、「新景點，菠蘿石」、「咁硬應該係菠蘿蓋！」、「想睇咬落去點樣」、「你可以唔食，必須請你朋友食」、「唔應該玩食物，不過呢件唔似係食物」。

兩人用刀不斷敲打，菠蘿油保持原狀。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

網民：敲木魚菠蘿包！

有網民就猜測，「應是放入微波or焗爐弄熱，所以硬些」、「焗過龍」、「放咗好耐所以乾到硬」、「經過海陸空運輸嘅預製菠蘿包」。