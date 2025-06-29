荃灣亂過馬路亂象！車cam直擊多人車中間衝出　司機：呢區多勇者

每隔幾秒就有行人亂過馬路！有私家車司機近日分享1段行車記錄儀（車cam）影片，顯示荃灣街市街有不少行人胡亂過馬路，突然在路邊停泊車輛間衝出，險象環生，司機不禁嘲諷「呢個區係特別多勇者」，慨嘆「隨便鍾意就閃出嚟話過就過，再慢都冇用」。



影片引來熱議，有網民批評「荃灣人行慣天橋，落到地面就唔識過馬路」、「啲人最犀利就係，望都唔望就走出嚟，好似奉旨咁，俾人撞到，最蝕底咪又係自己」。亦有網民認為「忍讓下囉！佢哋係唔守規矩，但如果你真係撞到佢，你都唔安樂又惹麻煩，何必呢？」。



有私家車司機近日分享1段行車記錄儀（車cam）影片，顯示荃灣街市街有不少行人胡亂過馬路。（Threads影片截圖）

該司機於Threads發文分享1段23秒行車記錄儀影片，畫面顯示事發時間為6月22日下午近1時半，司機於荃灣街市街近仁濟醫院位置行駛，經過仁濟醫院入口後的一段路並無交通燈位，而駛至德華公園對出路段時，兩旁均有不少小巴、私家車及貨車停泊在路邊。

車cam直擊荃灣多行人亂過馬路

畫面顯示，不時有行人突然在車輛之間胡亂衝出橫過馬路，站在馬路上或於馬路行走，若司機收掣不及，隨時發生交通意外，不過也有守法市民使用行人過路處。

車cam直擊荃灣街市街有多人亂過馬路。（Threads影片截圖）

有守法市民使用行人過路處。（Threads影片截圖）

網民：楊屋道街市嗰邊唔怕死咁款

不少網民留言指出，不單荃灣街市街，香港各區一直都有行人亂過馬路亂象，「荃灣馬路係車讓人，你去楊屋道街市嗰頭試下」、「楊屋道街市嗰邊仲經典，見到你架車行緊埋嚟，勁近都照衝㗎，唔怕死咁款」、「河背街同川龍街先係打大佬，大地任我行」、「貧民區係咁，深水埗一樣」、「入元朗試試，你會覺得荃灣呢度好濕碎」、「荃灣啲人嘅素質同觀塘冇乜分別」。

若司機收掣不及，隨時發生交通意外。（Threads影片截圖）

若司機收掣不及，隨時發生交通意外。（Threads影片截圖）

網民質疑樓主車速：入呢條街要慢駛

有網民認為樓主車速略快，見到馬路有「慢駛」標示應該減速，「你見唔到大大隻字寫住慢駛slow，呢個位一向都多人」、「其實右邊第一架死車開始已經要慢，不過確實好多盲毛車都唔睇衝出嚟，命都唔要」、「入親呢條街都係預咗慢駛，的士又想兜客行得好慢，要快都會行返大路」、「你既然知多勇者，你駛慢啲啦，成條街都冇紅綠燈」、「呢條路，正常司機都係行（時速）30幾（公里）」。

樓主其後回應關於車速問題，指出當時車速為時速40多公里，強調「見到第一個之後就已經冇踩油」，無奈道「隨便鍾意就閃出嚟話過就過，再慢都冇用」。

有網民批評，「荃灣人行慣天橋，落到地面就唔識過馬路」。（Threads影片截圖）

有守法市民使用行人過路處。（Threads影片截圖）

有行人於馬路行走。（Threads影片截圖）

香港法例：胡亂過馬路罰款2,000元

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部分15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。