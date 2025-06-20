深水埗「龜仙人」紅燈衝馬路　怒踢私家車　網民笑：小心龜波氣功

亂過馬路還踢人車？有港男於深水埗駕車期間，突遇到1名光頭、留着長白鬍鬚男子衝出馬路，當時行人過路燈仍是紅燈，即男子不遵守交通規則亂過馬路。但疑似港男響咹警示激怒對方，光頭男憤而指罵及大力踢車一下，港男終報警處理。



港男將事發行車記錄儀（車cam）影片於網上公開，網民熱議光頭男容貌猶如日本漫畫《七龍珠》的角色「龜仙人」，笑言「龜仙人咁款嘅，小心佢出龜波氣功」。亦有網民指出，「紅燈可以過馬路咩，仲咁惡，當場X佢再報警罰佢2000（元）啦，XX老」。



行車記錄儀畫面直擊光頭男怒踢私家車。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」及Threads發文，無奈表示「原來周街踢人哋部車係冇後果，喜提一個腳印同報案number，然後就不了了之」。

深水埗「龜仙人」紅燈衝出馬路

港男上載了1條43秒無聲行車記錄儀片段，畫面顯示事發於6月17日晚上7時45分左右，當時港男於深水埗欽州街行駛，駛至長沙灣政府合署對出燈位時，1名光頭、留着長白鬍鬚男子突然在行人過路燈仍是紅燈時衝出馬路，並在路中心停下指罵港男。

行車記錄儀畫面顯示，事發於6月17日晚上7時45分左右，當時港男於深水埗欽州街行駛。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

駛至長沙灣政府合署對出燈位時，1名光頭、留着長白鬍鬚男子突然在行人過路燈仍是紅燈時衝出馬路。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

駛至長沙灣政府合署對出燈位時，1名光頭、留着長白鬍鬚男子突然在行人過路燈仍是紅燈時衝出馬路。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車cam直擊「龜仙人」怒踢私家車

光頭男原繼續向前走，突然又回頭繼續指罵，更走到車頭大力踢一腳泄憤，怒罵了一輪才離開，繼續過馬路，但當時行人過路燈仍是紅燈。

光頭男突然在行人過路燈仍是紅燈時衝出馬路。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

光頭男在路中心停下指罵港男。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

光頭男走到車頭大力踢一腳泄憤。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民笑言：小心佢谷肌出龜波氣功

有網民留言指出，「小心佢谷肌出龜波氣功」、「睇下踢咩車如果銅鑼灣道就」、「深水埗係特別多呢種人，呠佢仲特登行慢啲」、「佢紅公仔過馬路，起碼都可以罰亂過馬路啩」、「其實好少事啫，唔理佢就得，如果佢係傻嘅，你同佢計較，你會輸更多」。

另有網民猜測，「條友唔啱就肯定㗎啦，不過片主都可能呠得好X大聲又討厭嗰種，行人嗰啲輕呠一兩下咪算，大聲就自然討厭反感，霎氣都係你蝕底」，亦有人說警方辦案需時，港男毋須太着急，「唔通你呢頭報完案，轉頭就會拉到咩，定你報完案佢會自己去自首呀」。

光頭男指罵一輪。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

光頭男指罵一輪。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

光頭男怒罵泄憤。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。

光頭男怒罵洩憤。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

光頭男怒罵洩憤。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

光頭男繼續過馬路，但當時行人過路燈仍是紅燈。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

刑事毀壞可處監禁10年

根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第60條規定，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。