私家車停紅燈忽溜前！險撞過路一家人　目擊者：上個街口已經係咁

私家車在燈位前，不應為了一時之快，而在未轉綠燈前就慢慢駛前，以免危及行人安全。最近有網民在網上分享「車Cam（行車記錄器）」影片，顯示在行人過路燈為綠燈時，1輛本來停下的私家車忽然慢慢駛前，險些就撞上正在過馬路的一家大小，危險舉動引來網民聲討。



「車Cam」影片顯示在行人過路燈為綠燈時，1輛本來停下的私家車忽然慢慢駛前。（Threads影片截圖）

紅燈下私家車忽然駛前

該段「車Cam」片日前被上傳至Threads，片主直言「發覺香港好多司機都應該被沒收返個車牌」。據影片顯示，當行人過路燈為綠燈時，1輛本來停下的私家車忽然慢慢駛前，險些撞上正在過馬路的一家大小，當中有3名成人和1名小朋友。幸好該家人快步過馬路，成功走到安全島，涉事私家車也及時停下，才沒有釀成意外。

片主其後再上傳另1張照片，指「上一個路口已經係咁，唔知趕住去邊」。（Threads圖片）

片主：上一個路口已經係咁

影片引來大批網民討論，不少人呼籲樓主盡快向執法部門舉報，「1823」、「做低1個（司機），可以救返好多人」、「危駕入得」、「打Mario kart都冇咁狂，紅燈衝唔到」、「真係好想知道佢哋個車牌係點樣考返嚟」、「呢啲真係要再考過牌先得」。片主其後再上傳另1張照片，指「上一個路口已經係咁，唔知趕住去邊」，可見仍是紅燈的情況下，私家車的整個車身都超過停車線，甚至停在行人過路範圍。