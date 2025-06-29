20歲美女大學生裸屍宿舍！傳遭3匪姦殺　法醫解疑團　警拘2女1男

馬來西亞有女大學生全裸慘死於宿舍房間！當地1名20歲美貌大學生因要準備考試，假期時獨自留在宿舍溫習，卻被發現全裸死在房間內，右眼瘀腫、後腦重創，現場有1條疑沾有男性精液的毛巾。消息傳出後，當地社交平台瘋傳帖文，指女死者遭3名匪徒輪姦殺害，不滿校方的保安措施不足。



當地警方隨後澄清，法醫初步驗屍未發現性侵痕跡，女大生死於後腦被鈍物重傷，她所有財物被偷走，正循謀殺案方向調查，目前已拘捕2女1男，他們本身和死者認識，警方將詳細盤問了解案件內情。



20歲女大生阿卡拉被發現慘死於宿舍房間。（網上圖片）

女大生全裸死於宿舍 網傳被輪姦殺害

馬來西亞傳媒報道，事發於賽城大學（University Of Cyberjaya），1名20歲美貌女大學生被發現全身赤裸死於學生宿舍房間內，消息傳出後即惹來姦殺疑雲，網上更瘋傳該女大生是被3名匪徒輪姦後殺害，死狀駭人。

女死者名叫阿卡拉（Maniishapriet Kaur Akhara），是錫克裔學生，讀物理治療學系。阿卡拉和5名同學住在宿舍3樓1個房間內，因為假期的關係，其餘5名室友於6月21日回鄉，阿卡拉因為準備考試獨自留宿溫習，沒料到竟然發生慘劇。

5名室友因假期回鄉，阿卡拉獨自留宿準備考試，案發後才被朋友發現遇害。（網上圖片）

5名室友因假期回鄉，阿卡拉獨自留宿準備考試，案發後才被朋友發現遇害。（網上圖片）

現場撿沾有疑似男性精液毛巾

警方6月24日接報到場，阿卡拉被發現時全身赤裸、右眼有瘀傷、後腦有傷口，現場撿獲1條疑似染有男性精液的毛巾，沒有破門而入的痕跡。現場消息傳出後，許多人猜測她曾遭到性侵。

事後當地社交平台流傳不少消息，指阿卡拉是被姦殺，但警方澄清死者身上無被性侵的痕跡。（網上圖片）

驗屍未發現性侵痕跡 頭部被鈍器重創致死

事發後網上瘋傳阿卡拉被3名匪徒性侵殺害，並指責校方保安措施不足，現場閉路電視失效等。雪邦警區發文指，經初步驗屍，女死者生前未被性侵犯，致命傷為頭部被鈍器重創，其財物，包括提款卡、現金、手機、手提電腦全數不翼而飛，警方發現案發後兇手疑多次使用死者的提款卡盜領存款。

警方確認宿舍走廊未有安裝閉路電視，而電腦的閉路電梯有故障情況，案件列謀殺案處理，呼籲民眾切勿散播未經證實的訊息，以免影響警方調查。

警方拘捕2女1女，懷疑與謀殺案有關。（網上圖片）

警拘2女1男 和死者認識

6月27日，警方分別於柔佛州新山和森美蘭州拘捕2女1男，年齡介符19至20歲，懷疑與命案有關，他們本身和死者認識，早上已被戴上手銬抵至雪邦法庭。

（綜合）