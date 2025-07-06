港女評天后拉麵店有噏味湯底極油　店家現身寸爆反駁　網民：好癲

食物的口味與觀感因人而異，卻有店舖容不下食客劣評？有港女於網上發文分享食評，指出近日留意到不少人讚揚位於天后的「青雪商店」拉麵店的雞白湯拉麵「好好味」，故特意排隊嚐鮮，卻大失所望，不滿一進店就有反胃異味、湯底稱不上雞白湯，煮干雞熟成醬油拉麵非常油膩、雞肉口感霉爛。



帖文引來「青雪商店」拉麵店店主現身反擊批評，與樓主及多名網民「駁火」，「清湯醬油唔夠香味油，建議下次唔好食市場上嘅清湯醬油拉麵了」、「求其啦，太油唔啱你口味真係抱歉啊」，又強調湯底有油度選擇。



網民直斥，「店家回覆完全係『你覺得唔好係你問題』，辛苦樓主」、「老闆回覆真係串過馬X，唔知以為去咗百年老店咁，唔識食嘅同我躝」。



港女批評「青雪商店」的雞白湯拉麵，湯底稱不上雞白湯。（Threads圖片）

該港女於Threads發文發相表示，「最近睇到啲post話天后有間雞白湯拉麵好好味，特登去排隊食，同行一致認為只值2分，推薦食嘅人平時食開乜」。

港女評「青雪商店」有噏味湯底極油

港女直指，一進店就嗅到「勁大浸噏味，已經有啲反胃」，她和同行者叫了兩碗麵，分別是雞白湯拉麵和煮干雞熟成醬油拉麵。她狠評「雞白湯拉麵係雞湯拉麵，稱唔上雞白湯」、「煮干雞熟成醬油拉麵好X油，佢入邊有嚿雞，個texture霉霉地咁」，直言「幫大家試咗伏」。

港女批評「青雪商店」的雞白湯拉麵，湯底稱不上雞白湯。（Threads圖片）

港女認為，「煮干雞熟成醬油拉麵好X油」。（Threads圖片）

港女認為，「煮干雞熟成醬油拉麵好X油」。（Threads圖片）

港女認為，煮干雞熟成醬油拉麵「入邊有嚿雞，個texture霉霉地咁」。（Threads圖片）

「青雪商店」現身反擊批評

帖文引來「青雪商店」拉麵店店家現身反擊批評，指出「每個人口味唔同，清湯醬油啲香味油個個都話嚿油夠正，佢就話好油」、「捍衛自己，指出別人嘅錯誤，會令人反感？……呢個世界開餐廳一定要做第一？……一定要好食到攞米芝蓮？」，並強調湯底有油度選擇，以及承諾會處理店舖通風系統。

帖文引來「青雪商店」拉麵店店家現身反擊批評。（Threads截圖）

網民：老闆回覆真係寸過馬X

網民一面倒批評店家，「佢啲邏輯真係好X癲，所有負面嘅評價就話人唔客觀，講唔出有咩唔好，只係唔啱口味而唔係唔好食，跟手屈埋人係hater」、「個老闆反駁隊嚟，由當年喺荃灣賣雞髀已經『我啲嘢勁好食你班人唔識食』嘅態度」、「啲舖頭自己搵臥底搵foodie吹奏就ok，有人睇完試完中伏就唔畀講」。

「青雪商店」拉麵店店家上傳圖片，強調湯底有油度選擇。（Threads圖片）

「青雪商店」拉麵店店家上傳圖片，強調湯底有油度選擇。（Threads圖片）

樓主：煮干雞熟成醬油拉麵原先並無油度選擇

而樓主其後回覆網民時表示，煮干雞熟成醬油拉麵「去食嗰陣冇choice俾人揀，雞白湯就有，唔知佢個油度嘅choice幾時整咗出嚟」。