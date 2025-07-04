強扯男友圍巾勒頸12秒！倒地撞頭翌日亡　醉女被控家暴傷害致死罪

台灣發生女友誤殺男友案。台中1名女子和男友交往多年，因醉酒爭執情緒激動，緊勒其圍巾12秒，令到男友後仰撞到後腦一度昏迷。警方接報到場調查，男友當時回復清醒，聲稱「不用就醫」，但回家大約3小時後再度陷入昏迷，最終送院不治。台中地檢署經跟進後，以「家暴傷害致死」罪名起訴女方。



馬女醉酒後情緒激動，拉扯林男圍巾緊勒其頸部，歷時12秒，林男隨即昏厥，後仰摔倒撞擊後腦。（AI生成圖片）

雙方沒有家暴紀錄

台媒於6月報道，59歲馬姓涉案女子在酒店工作多年，擔任經理一職，並和林姓男友交往超過13年，2人同居在台中市東區1棟社區大樓，2人沒有家暴紀錄，雙方體型接近。

拉扯男友圍巾緊勒頸部 倒地撞後腦

案發2025年2月9日晚上8時許，2人懷疑飲酒，在大堂醉酒口角，馬女表現激動，即場拉扯林男圍巾，緊勒男友頸部，歷時12秒，林男隨即昏厥，後仰摔倒撞擊後腦。

林男一度回復意識，但回家後陷入昏迷，翌日不治。（AI生成圖片）

傷者一度清醒 3小時後再昏迷送院亡

事件驚動警方和消防，林男已經恢復意識，聲稱「沒受傷」、「無需就醫」，之後2人搭𨋢回家休息，當晚11時許，林男卻再次陷入昏迷，馬女見狀委託保安員致電救護車，將男友送院搶救但延至翌日（10日）下午4時許，林男頸部和顱骨骨折，加上顱內出血和外傷性神經軸索損傷，最終傷重不治。

女友被控「家暴傷害致死」罪名

警方翻查閉路電視紀錄和眾人口供，證實馬女當晚出手傷人，不排除因而誤殺男友，以《家庭暴力防治法》第2條第2款、《刑法》第277條第2項前段「家暴傷害致死」罪名，將案件移送到台中地檢署跟進，檢察官依法起訴馬女，案件將由台中地院國民法庭進行審理。

（綜合）