買富豪雪糕做1行為被店員舉牌　內地男呻「被罵」反被網民鬧爆

香港人注重私隱，並不是人人也願意「上鏡」。有內地男於網上發文大呻，日前在中環碼頭附近購買富豪雪糕，以雪糕車作背景拍照打卡時，售賣雪糕的老爺爺立即拿出1塊紙皮遮擋自己，紙皮上寫着「請勿向售賣員『拍照』」，他認為是被老爺爺責罵，於是發文發相「圍爐」抒發感受，盼尋找認同。



帖文引來熱議，網民未有站在內地男一方，反批評他太敏感，直言拍到別人臉孔是不尊重私隱，「咁都叫鬧？」、「哪有罵你？罵你也是應該的！不要拍人家的臉」、「他沒讓你刪照片就不錯了」、「這人直接懟着別人拍，真的有夠不尊重人的」、「拍車拍冰激凌就好了，拍人家售賣員幹啥」。



該內地男於中環碼頭附近遇到富豪雪糕車，來港快1年的他從沒吃過，故特意購買嚐鮮及拍照打卡。（小紅書圖片）

該內地男於小紅書以「今天被香港富豪雪糕的老爺爺罵了」為題發文表示，「來香港快1年了，總是沒吃到網紅打卡的富豪雪糕，今天在中環碼頭附近排隊的人好少，就在我掏出手機拍照的那一瞬間，老爺爺以迅雷不及掩耳之勢掏出來」。

內地男買富豪雪糕對售賣員拍照 1舉動呻被罵

內地男於帖文分享了兩張照片，其中1張是拿着雪糕，以雪糕車作背景，站在車頭斜拍；另1張照片，他站近雪糕車售賣處拍照，售賣雪糕的老爺爺拿着1塊紙皮遮擋自己，紙皮上寫着「請勿向售賣員『拍照』」。

照片可見，內地男站近雪糕車售賣處拍照，售賣雪糕的老爺爺拿着1塊紙皮遮擋自己，紙皮上寫着「請勿向售賣員『拍照』」。（小紅書圖片）

網民斥：對臉拍照不尊重 建議只拍雪糕車身

網民留言指出，「佢都冇鬧你嘅，只不過叫你唔好向住影相啫，咁都要小紅書」、「你拍車沒問題，在沒有要求對方同意下拍人家就不禮貌了。人家只是賣個冰激凌，又不是迪士尼裏的米奇老鼠」、「鏡頭懟這麼近，到底是什麼心態覺得對方願意讓你拍」、「我真服了！去香港別隨便亂對不熟人拍照，毫無邊界感！毫無禮貌！」、「你這個行為會引起香港人不適的，以後別了」。