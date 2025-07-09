女員工網上誹謗！她亂罵老闆娘有外遇兼「笨女人」　法官助討公道

網上言論都可以構成誹謗，大家記得慎言！台灣桃園1名小酒館女員工在網上指摘老闆娘曾經結過婚，而且2次嫁來台灣，甚至影射對方和1名男子有外遇，形容是「姦夫淫婦」、「笨女人」等。受害人立即報警求助，法官裁定誹謗罪名成立，拘役25日，女被告更要向受害人賠償3萬新台幣（約7,600港元）。



王女在網上誹謗姚姓老闆娘出軌，甚至辱罵是「笨女人」。（AI生成圖片）

台媒於7月報道，案件在桃園地方法院進行審理，姚姓女子在桃園經營1間小酒館，56歲王姓女子在上址打工。

女員工網上誹謗老闆娘

王女2023年11月24日在網上發表多篇帖文，聲稱姚女結過婚，但2次嫁來台灣，甚至稱「我就替他人女友問你，你是誰？你在男生還沒跟他女友分手、你也還有婚姻關係時，與男方偷情」、「我一定讓你們這對姦夫淫婦的行徑昭告天下」、「笨女人大概，也肯定不懂得台灣的法律」。姚女當日在八德區住所上網時，意外發現王女內容，立即趕到八德警分局報案。

法官判處拘役25日，女被告更要向受害人賠償3萬新台幣（約7,600港元）。（AI生成圖片）

法官判拘役25日 賠償3萬新台幣

王女在庭上就其言論沒有提出辯解和提供證據，刑事和民事部份先後審理，法官認為其行為造成姚女名譽受損，裁定誹謗罪名成立，刑事部份判處王女拘役25日，但可易科罰金，至於民事方面，王女要向姚女賠償姚女3萬新台幣（約7,600港元）。

（綜合）