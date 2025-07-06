輕鐵「走鳥」！伯伯帶雀籠坐車小鳥「越獄」飛走　網民笑：落車鳥

香港有深遠的雀鳥飼養文化，時有雀友們會帶着鳥籠上街「曬雀」。近日有網民乘坐輕鐵時，就巧合遇上有雀友伯伯帶鳥兒坐車，其間鳥兒竟意外從籠中鑽出，並飛到車廂的車窗把手上。幸伯伯最終成功抓回鳥兒，未有讓牠飛出車廂。而網民看完影片都紛紛爆笑，更有人大玩「諧音梗」，笑稱「金翅自由鳥（意指：今次自由了）」、「落車鳥」等，令人捧腹大笑。



有網民乘坐輕鐵時，遇到有雀友伯伯帶鳥兒坐車，其間竟巧合拍攝到鳥兒從籠中飛出的瞬間。（Threads影片截圖）

該名網民在社交平台Threads上傳約3秒長的影片，影片可見，事發於一列輕鐵列車上，當時應為晚間，車上乘客不多，而1名身穿綠色上衣的雀友伯伯坐在關愛座靠走道一側，並將放有1隻雀鳥的懸掛式金屬鳥籠放在腳旁的地上。

當時鳥籠外沒有罩上布套，而籠門也似乎並未關妥，未知是人為還是小鳥深諳「開鎖技巧」，只見小鳥站到籠門旁，忽然探頭出籠外，即秒速「越獄」飛走。伯伯嚇得爆粗驚呼「啊X！」，然後即時站起來去「追捕」。

鳥兒「越獄」飛走瞬間：

鳥兒（紅圈示）之後飛到輕鐵的車窗把手上。（Threads影片截圖）

樓主笑指「小鳥逃脫失敗」

所幸當時列車正在行駛中，車門並未開啟，故鳥兒仍在車廂中，並飛到輕鐵的車窗把手上。而據樓主所指，伯伯事後已捉回小鳥，並笑言「小鳥逃脫計劃失敗」。

樓主指事後伯伯已捉回小鳥。（Threads）

有網民懷疑鳥籠鎖扣沒有鎖好。（Threads影片截圖）

網民爆笑：金翅自由鳥

影片引起網民熱議，有網民驚訝於小鳥的「越獄」行為，亦有人不解為何小鳥能從籠中飛出，並懷疑鳥籠鎖扣沒有鎖好，籠門並非處於完全關閉狀態，「笑死，咁都飛走咗」、「平時X得雀多，今次俾雀X返」。不少網民更在留言處大玩「鳥」字與「了」字的諧音梗，並笑稱「金翅自由鳥」、「再見鳥」、「落車鳥」、「不得鳥」、「不見鳥」等，令人爆笑。

（Threads@hugo_yeung_114）