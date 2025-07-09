青衣連鎖餐廳門外堆垃圾！見蒜香骨、鱸魚片紙箱　網民質疑預製菜

圍圈堆垃圾？有青衣街坊發文，指途經青衣城時發現有連鎖食店在門外埋放大量食材包裝等垃圾，而且紙箱上寫上「脆皮蛋卷」、「蒜香骨」、「鱸魚片」等字樣，質疑餐廳用「預製菜」翻熱，「我畀現場做價錢食預製菜，預製點心？」。許多網民不滿餐廳將垃圾直接放在門外，「影畀管理公司睇警告下佢」，甚至形容在門外這樣堆放垃圾，「由青衣城未入伙至今，真係第一次見」。



不少網民提到餐廳可能有用預製菜，但部份網民指今時今日餐廳很難百份百現做，「日本都有預制菜，你可以唔食冇得鬧人」，而且日本的連鎖餐廳「一樣係加熱料理包倒落去碗飯度，出得去食要預咗」。



青衣城屬港鐵旗下商場，港鐵公司回應《香港01》表示，一直注重旗下商場的環境衞生，青衣城當日已要求該商戶即時清理，並已向其發出警告信提醒要妥善處理營業產生之垃圾，商場會繼續監察有關情況。



樓主拍到該餐廳門外埋放大量垃圾，多為食材包裝，部份有「脆皮蛋卷」、「蒜香骨」、「鱸魚片」等字樣。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

紙箱寫「脆皮蛋卷」、「蒜香骨」

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」發帖，指青衣城1間內地連鎖餐廳門外，發現大堆垃圾，被雪糕桶加索帶圍起。照片所見，垃圾多為食物包裝，包括裝雞蛋的紙皮及大量紙皮箱，上面印有「食用植物調和油」、「脆皮蛋卷」、「蒜香骨」、「精品蔬菜」、「鱸魚片」等。

樓主拍到該餐廳門外埋放大量垃圾，多為食材包裝，部份有「脆皮蛋卷」、「蒜香骨」、「鱸魚片」等字樣。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

樓主拍到該餐廳門外埋放大量垃圾，多為食材包裝，部份有「脆皮蛋卷」、「蒜香骨」、「鱸魚片」等字樣。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

街坊質疑有預製菜

樓主不滿食店直接將垃圾堆放店外，又質疑食品不是全部新鮮現做，「睇到啲乜？現做才夠鮮！蛋製嘅應該係嘅，因為見真蛋、蒜香骨呢…咩包呢…咩魚片…」，認為只是「現場加熱」，「其他淘寶般包裝見唔到印刷品項名字，不接觸也𣎴估算」。樓主認為餐廳部份菜式可能包含「預製菜」，「我畀現場做價錢食預製菜，預製點心？」。

樓主拍到該餐廳門外埋放大量垃圾，多為食材包裝，部份有「脆皮蛋卷」、「蒜香骨」、「鱸魚片」等字樣。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

網民不滿堆垃圾「攪到污糟邋遢」

許多街坊網民不滿食店將垃圾埋放在戶外，「影畀管理公司睇警告下佢」、「由青衣城未入伙至今，真係第一次見」、「攪到啲地方污糟邋遢」、「食環唔管吓，陣間惹老鼠曱甴」、「好興就咁掉係鋪出邊，認為清潔姐姐要處理」。有街坊上傳照片，表示「這個位晚上放垃圾，朝早6點就放食材解凍，擺放最少2小時無人理」。

不少網民提到餐廳可能有用預製菜，「有啲失望」、「最緊要有個微波爐」、「就算係預制菜都唔好做得咁明顯俾人知道喇」。但部份網民指今時今日餐廳很難百份百現做，「日本都有預制菜，你可以唔食冇得鬧人」，而且日本的連鎖餐廳「一樣係加熱料理包倒落去碗飯度，出得去食要預咗」。

青衣城：已發警告信

港鐵公司回應《香港01》表示，一直注重旗下商場的環境衞生，青衣城當日已要求該商戶即時清理，並已向其發出警告信提醒要妥善處理營業產生之垃圾，商場會繼續監察有關情況。

（facebook群組「青衣街坊吹水會」）