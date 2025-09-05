沒帶現金搭的士遭司機怒吼　女生這樣回嗆　網民批香港發展滯後

內地電子支付盛行，有內地女子早前於網上發文表示，於香港乘搭的士時，因沒帶現金被司機怒吼「為什麼你們內地人過來都不帶現金呢？去別的地方為什麼不帶現金呢？」。由於上車前雙方已有共識可以用AlipayHK（支付寶香港）掃碼付車資，故她吼回去「不能收我就下車！」，最終司機還是載她到了口岸。



帖文引來熱議，有內地網民直指「香港好多人不知道是不是生活壓力或工作壓力太大，脾氣都不太好的樣子」、「我每次去香港都要做好會被霸凌的心理建設」、「底層生活不易的怨氣估計都往遊客身上潑了，別當軟柿子」。



甚至有內地網民批評香港仍在使用現金支付是落後，「國際都市發展的滯後性？什麼年代了還在用現金？揣兜裏都嫌佔地方，找零都嫌耽誤我時間」、「香港承認自己比內地落後很難麼，哪裏來的優越感啊」。



該內地女於小紅書以「在香港被的士司機吼了，我吼了回去」為題發文。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「在香港被的士司機吼了，我吼了回去」為題發文指出，因工作關係，她經常往返香港和深圳，也經常於晚上10點後搭的士。內地女說不常用現金，但有AlipayHK（支付寶香港）和八達通，每次搭的士上車前都會先問可不可以去口岸，再問沒現金可不可以用其他方式支付，而大多數情況司機都接受支付寶付車資，有部份甚至叫她直接掃他們的微信收款二維碼。

內地女沒帶現金搭的士 雙方共識用電子支付

內地女表示，日前她照樣搭的士，司機是位年紀很大的爺爺，她用普通話問話時，司機反應很遲鈍，「有半分鐘我甚至在想直接走了算了」，但司機回答可以收支付寶，她說沒下車。

內地女被香港的士司機怒吼：「為什麼你們內地人過來都不帶現金呢？去別的地方為什麼不帶現金呢？」（《降魔的》劇照）

司機突怒吼「內地人不帶現金」 內地女回嗆

內地女說，為了確認司機真的可以收支付寶，她多問了1句，司機就突然吼她：「為什麼你們內地人過來都不帶現金呢？去別的地方為什麼不帶現金呢？」一聽到這話，內地女就火起，怒吼回去：「你現在告訴我到底能不能收，不能收我就下車！」司機語氣變軟道：「你現在下車打不到車！」之後兩人都沒再說話。

內地女表示，到達口岸後，司機打開支付寶始終都顯示不出收款碼，她猜想是手機沒信號，於是開熱點讓司機連Wi-Fi，最終成功打開收款碼付了錢。內地女續說，這時司機突然問她「你能幫我看看（支付寶）還有多少錢嗎？」，她頓時有點心軟，「覺得是個不太跟得上時代的老人家而已」。她問網民「但如果是港人打車沒帶現金，也會被他這樣吼嗎？」，最後說「還是覺得很難頂」。

內地女問網民：「如果是港人打車沒帶現金，也會被他（司機）這樣吼嗎？」（《降魔的》劇照）

內地網民斥：港人脾氣不好不耐煩

不少內地網民留言直指港人態度不友好，「感覺在香港沒被吼過真是……不完整」、「不是為了看演唱會我不會去香港，每次去體驗感都很一般，很逼仄的城市」、「我在茶餐廳被吼了，也是大叔，超級不耐煩」。有內地網民分享說，在香港遇到駕駛態度不專業的士司機，「我甚至見過香港大爺邊看直播邊開計程車的，嚇得怕他給我開維港裏」。

有內地網民遇到駕駛態度不專業的香港的士司機，「我甚至見過香港大爺邊看直播邊開計程車的，嚇得怕他給我開維港裏」。（小紅書圖片）

內地網民：香港也有友好的人

不過也有網民指出，香港也有友善的人，「5月去香港看演唱會，打車遇到的年輕人和跟阿伯都很友好，是真的運氣好」、「我都是用App打車，司機們的態度都還不錯，最多會不怎麼說話，不會語氣不好」、「為啥你們都說香港態度差啊，我感覺他們對我都特別好來着，特別是高鐵站的叔叔阿姨，我迷路了帶着我走了半小時的路」。

有網民猜測香港的士司機偏好現金交易原因，「香港目前不是所有的士都可以電子化付款，司機大多年齡都較大」。（資料圖片）

網民猜的士司機偏好現金交易原因

有網民猜測香港的士司機偏好現金交易的原因，「香港目前不是所有的士都可以電子化付款，司機大多年齡都較大」。