大叔坐的士要求衝黃燈　司機解釋違法被狂鬧駁嘴　網民斥：西客！

根據香港法例，司機並不能「衝黃燈」！網上流傳1段男乘客怒罵的士司機的行車記錄儀（車cam）影片，男乘客不滿司機未有「衝黃燈」及在綠燈時減速，爆粗泄憤，司機冷靜解釋燈位安裝了衝紅燈攝影機，不能夠衝燈及在燈位減速是以防有途人突然衝出馬路，但男乘客不滿解釋，更不斷指斥司機「駁嘴」。



影片引來網民一面倒批評男乘客是「西客」，「國際西客中心」、「條友真係唔識㗎喎，明顯無車牌」、「答佢老X咩，叫佢戴返安全帶先講嘢」，不少人大讚司機冷靜應對，「遇到呢種人，千祈唔好同佢硬碰硬，只會沒完沒了，由X得佢噏，司機好EQ」，有人就直言「畀我第一時間叫佢落車，一係車去差館」。



當駛至一燈位時，男乘客「肉緊」要求「過埋啊，過埋啊，過埋啊！」。（抖音影片截圖）

該的士司機於抖音分享1段近5分鐘車內行車記錄儀影片，畫面顯示事發於6月20日凌晨約3時，該男乘客一上車就吩咐司機前往尖沙咀河內道，當駛至一燈位時，男乘客「肉緊」要求「過埋啊，過埋啊，過埋啊！」，但交通燈很快就轉為黃燈，司機未有理會要求，減速停下，解釋道「衝燈呀」。男乘客不滿指，「啱啱未係呀嘛，師傅」。

的士男乘客要求衝黃燈

司機再解釋該燈位安裝了衝紅燈攝影機，「衝燈機呀」，男乘客不接受解釋，怒起爆粗，「X你老X」，又質疑「啱啱明明係過到你過唔到？」、「你係咪兜我路呀？」。司機冷靜表示，「有相機呀，阿哥，賺你幾廿蚊抄張牌，要記分呀，要5分㗎」，男乘客要求翻看行車記錄儀畫面，指出「啱啱係咪紅燈呀，你答我呀」，司機回答「去到我都去啦」，男乘客堅持道「X，我睇到明，如果唔係我唔會講嘢啦，師傅」、「啱唔啱呀，你仲駁嘴嘅」。

交通燈很快就轉為黃燈，司機未有理會衝燈要求，減速停下，引來男乘客不滿。（抖音影片截圖）

男乘客質疑司機，「啱啱明明係過到你過唔到？」、「你係咪兜我路呀？」。（抖音影片截圖）

司機冷靜表示，「有相機呀，阿哥，賺你幾廿蚊抄張牌，要記分呀，要5分㗎」。（抖音影片截圖）

司機解釋違法被狂鬧駁嘴

司機表示，「唔係駁嘴，解釋畀你聽」，男乘客指出「你話唔好意思咪得1句，係咪先，你仲惡過我嘅」，司機無奈道「我幾時有惡過你呀，我話畀你聽嗰度有相機」。男乘客問道「係咪好唔高興？」，司機回答「冇唔高興呀」。男乘客咄咄逼人道「咁咪得囉，1句簡單咋嘛，仲駁嘴駁咁耐呀」，司機繼續無奈說「唉，想我點答你呀？」。

男乘客指出，「事實歸事實咋嘛，我唔怕你攞餅帶出去畀人睇㗎」，認為司機說1句「唔好意思」就解決事件，「有冇道理呀？」，司機不想再爭論，順意說「你有，你有道理」。男乘客問「唔係，你係咪唔開心先？你可以講㗎」，司機回答「冇唔開心呀，點解唔開心啫，為啲咁小事唔開心？好唔值得㗎喎」，男乘客表示「我唔知你值唔值得，你話值得都可以嘅」。

司機表示，「唔係駁嘴，解釋畀你聽」。（抖音影片截圖）

男乘客問道「係咪好唔高興？」，司機回答「冇唔高興呀」。（抖音影片截圖）

男乘客咄咄逼人道「咁咪得囉，1句簡單咋嘛，仲駁嘴駁咁耐呀」。（抖音影片截圖）

男乘客指出，「事實歸事實咋嘛，我唔怕你攞餅帶出去畀人睇㗎」。（抖音影片截圖）

男乘客不滿司機路口綠燈減速

隨後稍作休戰，男乘客打完電話表示「轉彎到」後，催促司機「踩快啲，踩快啲，踩快啲，唔好耷啦，唔好耷啦，係呀，過唔到燈㗎啦，等陣你又講㗎啦，師傅」，導航系統提醒司機前方有偵速攝影機，男乘客不滿司機減速，「你做咩要耷呢？」，司機未有回答，男乘客問「你聽唔聽到我問你嘢先」，司機說「聽到」，男乘客指「咁你答我先得㗎」。

司機解釋「唉，咁紅綠燈前面都會慢慢少啦，一陣突然間有個人衝出嚟，咁我會點呢？」，男乘客指「你呢啲咪叫駁嘴囉」，司機未有再理論，男乘客反而突然憤怒指摘「咁你綠燈嚟㗎嘛，X你老X，你行出去梗X咗㗎啦，係咪呀？綠燈有人衝出嚟㗎咩？錯都唔係你錯啦，係咪呀？咁X鍾意駁嘴㗎真係，搲X晒頭」。

到達目的地付車資時，男乘客不斷重複問司機為何「鍾意駁嘴」，稱「綠燈都有人衝出嚟？你覺得係咪理由呀？你覺得係咪理由呀？如果你話我錯嘅，我真係錯呀，綠燈有人衝出嚟？X你老X，你九唔搭八」。男乘客下車後影片就此作結，而男乘客於乘車期間未有戴上安全帶。

男乘客打完電話表示「轉彎到」後，催促司機「踩快啲，踩快啲，踩快啲，唔好耷啦，唔好耷啦」。（抖音影片截圖）

司機解釋「唉，咁紅綠燈前面都會慢慢少啦，一陣突然間有個人衝出嚟，咁我會點呢？」。（抖音影片截圖）

男乘客反問「綠燈有人衝出嚟㗎咩？錯都唔係你錯啦，係咪呀？」。（抖音影片截圖）

網民：男乘客揸車一定係馬路炸彈

影片被網民轉載至facebook群組，網民紛紛批評男乘客，「條友加班壓力大，搵啲事嚟發泄」、「使一百幾十蚊就以為自己好巴閉」、「問下佢，你嘅人生係咪差嗰幾分鐘」、「綠燈無人衝出嚟，新聞大把啦，搵下新聞啦」、「好彩佢唔係揸車，一定係馬路炸彈」、「車佢返警署啦，睇下邊個玩嘢先」。

不少網民替司機不值，讚賞司機情商高，「真係好慘，被人X到阿媽都唔記得，又唔敢駁佢（因人家太大隻），如果唔車佢，有可能被佢打」、「司機EQ真係太高，答又話駁嘴，唔答又話唔出聲」、「呢啲X街載着佢真係當黑，司機EQ真係好高」、「畀個like司機，幾好耐性！」。

男乘客憤怒指摘，「咁X鍾意駁嘴㗎真係，搲X晒頭」。（抖音影片截圖）

到達目的地付車資時，男乘客不斷重複問司機為何「鍾意駁嘴」。（抖音影片截圖）

男乘客下車時繼續罵，「X你老X，你九唔搭八」。（抖音影片截圖）

香港法例：黃燈須停車 乘客須戴安全帶

根據運輸署《道路使用者守則》，黃色燈號亮着時，必須停車，除非車輛十分接近路口或行人過路處，以致突然停車可能會引致意外，否則應該停車。根據香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》，若在黃燈亮起未有停車，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處第3級罰款（1萬元）及監禁6個月。

根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》，的士司機及乘客須配用安全帶，並穩妥繫於其座位，任何人違反條例，即屬犯罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁3個月。