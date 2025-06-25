的士司機旺角疑遇碰瓷黨！男子瞓馬路引圍觀　網民：報警唔使掂佢

到底因何事要「瞓馬路」？網上流傳1段影片，疑似有的士司機在旺角亞皆老街遇上碰瓷黨，兩名男子於馬路上拉扯糾纏，吸引大批途人圍觀。影片引來熱議，網民指出，若遇上碰瓷黨，毋須多言及糾纏，應直接報警，「報警囉，使掂佢？污糟邋遢」、「有cam使乜同佢嘈，等差人嚟」。



網上流傳1段影片，疑似有的士司機在旺角亞皆老街遇上碰瓷黨。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文及上傳1段25秒影片，寫道「市民話：的士司機遇上碰瓷黨」。影片見到，事件於旺角亞皆老街發生，1輛的士停在燈位前，兩名男子於的士車頭前拉扯糾纏，穿黑色上衣男子坐在馬路上，聽到有人大叫「你唔好走呀你！」、「起身啦！」，其間聽到途人討論是否需要幫忙報警。

的士司機旺角疑遇碰瓷黨

黑衣男隨後整個人躺下，再轉身臉朝地面趴着，相信是的士司機的間條衣男子下秒用雙手捉着黑衣男左腿，欲向後拖行，黑衣男隨即爬起來改為坐在地上，間條衣男繼續指罵，影片就此完結。事件發生期間，大批途人於亞皆老街兩旁行人路圍觀。

兩名男子於的士車頭前拉扯糾纏，穿黑色上衣男子坐在馬路上。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男隨後整個人躺下，再轉身臉朝地面趴着。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男隨後整個人躺下，再轉身臉朝地面趴着。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子瞓馬路引圍觀 網民：報警囉

有網民留言表示，「阻人搵食！」、「遇上碰瓷黨，即刻報警，見1個拉1個」、「碰瓷黨呢啲人X，唔嚴懲係唔得嘅」、「大陸那套碰瓷手法在香港行不通的」，亦有網民認為「報警都要花時間落口供，租一更車，呢一更又少咗時間搵食了，租照交，做香港人真慘！」。

間條衣男子下秒用雙手捉着黑衣男左腿，欲向後拖行。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男隨即爬起來改為坐在地上。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

間條衣男繼續指罵，影片就此完結。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

香港法例：阻礙車輛可罰款2.5萬元或監禁3個月

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4A條「在公眾地方造成阻礙」，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處第4級罰款（2.5萬港元）或監禁3個月。